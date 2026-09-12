AirPods 5 su Amazon: ANC anche sul modello base a 149 euro

Le AirPods 5 sono arrivate su Amazon e si possono già prenotare, con una novità che cambia parecchio le carte in tavola per chi cerca auricolari Apple senza spendere una fortuna: la cancellazione attiva del rumore scende finalmente sul modello base della gamma. Non un dettaglio da poco, considerando che fino a ieri per avere l’ANC bisognava salire di fascia.

Apple ha rinnovato l’entry level dei suoi auricolari e il risultato è un prodotto che promette di isolare molto meglio chi lo indossa. Il merito va alla nuova architettura acustica multiport, che secondo l’azienda riesce a rimuovere fino al 50% di rumore in più rispetto alle AirPods 4 con cancellazione attiva. Il tutto mantenendo il design a padiglione aperto, quindi senza gommini in silicone infilati nel condotto uditivo. Chi mal sopporta gli auricolari in ear sa bene quanto conti questa differenza.

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Due versioni, differenza minima di prezzo

Come già accadeva con la generazione precedente, anche le AirPods 5 si trovano in due configurazioni. La versione standard costa 149 euro, quella con custodia di ricarica wireless arriva a 169 euro. Venti euro di scarto che però non si limitano alla ricarica senza fili.

La variante più cara aggiunge infatti il controllo del volume tramite tocco sullo stelo, una comodità che in uso quotidiano si sente eccome, e soprattutto un’autonomia superiore: 5 ore di ascolto con la cancellazione del rumore attiva, per un totale di 22 ore mettendo in conto le ricariche della custodia. Messa così, con una differenza di prezzo tanto contenuta, il modello con ricarica wireless sembra la scelta più sensata tra le due. C’è poi il capitolo prezzi, che merita attenzione perché è forse l’aspetto più interessante di tutta l’operazione. Rispetto alle AirPods 4 dotate di cancellazione del rumore, le nuove arrivate costano 50 euro in meno nella versione base e 30 euro in meno in quella con custodia a ricarica senza fili. Un taglio deciso, di quelli che raramente si vedono su prodotti Apple appena presentati. In pratica arriva più tecnologia a un prezzo inferiore, situazione che capita di rado.

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Preordini aperti, consegne dal 18 settembre

Il preordine su Amazon è già attivo per entrambe le configurazioni. Le prime consegne partiranno il 18 settembre, data di lancio ufficiale comunicata da Apple per il nuovo modello. Chi prenota adesso riceverà quindi gli auricolari fin dal primo giorno di disponibilità, senza dover rincorrere le scorte nelle settimane successive, che sui prodotti Apple appena usciti tendono a evaporare in fretta. La scelta di portare l’ANC sul gradino più basso della gamma racconta parecchio della direzione presa dall’azienda. Per anni la cancellazione attiva è stata un elemento distintivo dei modelli Pro, qualcosa che giustificava il salto di prezzo. Adesso quella distinzione si assottiglia e il modello base guadagna una funzione che molti consideravano indispensabile. Il design a padiglione aperto resta comunque un compromesso da valutare con onestà. Un auricolare che non sigilla il condotto uditivo non potrà mai isolare quanto uno in ear, per semplice fisica. Il fatto che Apple dichiari un miglioramento del 50% rispetto alla generazione precedente significa però che il salto è consistente, e per chi usa gli auricolari in ufficio, in treno o camminando per strada la differenza dovrebbe risultare evidente.

Le AirPods 5 si presentano insomma come il modello più equilibrato della lineup per rapporto tra quello che offrono e quello che costano. Cancellazione del rumore, formato aperto, autonomia dignitosa e un listino che scende invece di salire. Le due varianti restano acquistabili su Amazon a 149 euro e 169 euro, con spedizione fissata al 18 settembre.