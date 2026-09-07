Kena Mobile, 350 GB in 5G a 7,99 euro al mese sulla rete TIM

Chi cerca tanti Giga senza spendere una fortuna trova in Kena Mobile una delle proposte più aggressive del momento, con la tariffa da 350 GB in 5G a 7,99 euro al mese che funziona sulla rete TIM. Nessun costo nascosto legato alla velocità, nessun rallentamento programmato: il traffico è quello, il prezzo pure, e resta invariato nel tempo. Una formula semplice, che in un mercato pieno di asterischi fa la sua figura.

L’offerta si può attivare portando il proprio numero da Iliad, Fastweb o da uno degli operatori virtuali inclusi nell’elenco dell’operatore, oppure richiedendo una nuova numerazione. Chi preferisce fare tutto da casa può scegliere la eSIM, senza aspettare corrieri o passare in negozio. Oltre ai 350 GB, il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti e 200 SMS.

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Le tariffe Kena Mobile disponibili con portabilità o nuovo numero

Il ventaglio è più ampio di quanto si pensi, perché Kena costruisce le sue promozioni in base a come si arriva. Con la portabilità da Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu si sbloccano le condizioni migliori. Lo stesso vale per chi attiva un numero completamente nuovo, con una sola eccezione.

Il taglio più economico prevede 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese, ed è riservato esclusivamente a chi effettua la portabilità. Salendo di poco si arriva a 300 GB, sempre con minuti illimitati e 200 SMS, a 5,99 euro mensili. Poi c’è la già citata offerta da 7,99 euro con 350 GB, e infine il pacchetto più generoso: 450 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro al mese.

Esiste anche una formula diversa, pensata per chi preferisce pagare in blocco e dimenticarsene per un po’. Si tratta di un pack semestrale da 29,99 euro ogni sei mesi, che ogni mese mette a disposizione 200 GB, minuti illimitati e 200 SMS. Non è la soluzione con più traffico, ma il conto mensile scende sotto i cinque euro.

Cosa cambia per i clienti dei grandi operatori

Discorso a parte per chi arriva da TIM, Vodafone, Very Mobile e WINDTRE. In questi casi il listino è unico e prevede 300 GB, minuti illimitati e 200 SMS a 11,99 euro al mese. Una cifra più alta rispetto alle altre opzioni, coerente con la logica commerciale degli operatori virtuali, che tendono a premiare chi proviene dalla concorrenza diretta dei brand economici.

La rete resta comunque la stessa in tutti i casi, quella di TIM, con copertura 5G inclusa senza sovrapprezzi. È un dettaglio che pesa, perché diverse tariffe low cost sul mercato continuano a limitare la velocità o a far pagare a parte l’accesso alla rete di quinta generazione. Qui invece il 5G è compreso nel canone, anche nella versione da 4,99 euro.

L’attivazione avviene interamente online, con la possibilità di scegliere tra SIM fisica e eSIM in fase di ordine. Chi opta per il profilo digitale può completare la procedura di riconoscimento direttamente dallo smartphone e iniziare a usare la linea in tempi rapidi, senza spedizioni di mezzo. Le condizioni di ciascuna promozione, insieme ai costi di attivazione e alle modalità di pagamento, sono indicate al momento della sottoscrizione, dove viene anche verificata l’idoneità del numero da trasferire in base all’operatore di provenienza.