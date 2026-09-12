OpenAI e i primi gemelli: nuovo record conteso ai matematici

C’è di nuovo OpenAI al centro di una polemica che riguarda la matematica, e stavolta il terreno di scontro è la congettura dei primi gemelli. La dinamica è di quelle che negli ultimi tempi si ripetono con una certa frequenza: una persona in carne e ossa stabilisce un nuovo record su un problema storico, e poco dopo arriva una macchina che prova a superarlo. Il risultato è un dibattito acceso, che va ben oltre i numeri e tocca il modo stesso in cui si fa ricerca.

OpenAI e i primi gemelli: come sono e perché contano così tanto

I numeri primi sono quelli divisibili soltanto per uno e per se stessi, mattoni fondamentali di tutta l’aritmetica. I primi gemelli sono coppie di numeri primi che distano appena due unità l’uno dall’altro, come 11 e 13 oppure 17 e 19. La domanda che da secoli tiene occupati i matematici è tanto semplice da formulare quanto ostinata nel resistere a qualsiasi dimostrazione: queste coppie sono infinite oppure a un certo punto si esauriscono? Nessuno, finora, è riuscito a chiudere la questione in modo definitivo.

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Ed è proprio questa semplicità apparente a rendere la congettura dei primi gemelli un banco di prova irresistibile. Un enunciato che si spiega in due righe a chiunque, ma che nasconde una difficoltà enorme. Nel tempo i progressi sono arrivati per gradi, con risultati parziali che hanno spostato in avanti l’asticella senza mai arrivare alla soluzione completa. Ogni avanzamento, per quanto tecnico, viene accolto nella comunità matematica come un piccolo evento.

Quando l’intelligenza artificiale entra nel gioco

Il punto delicato è cosa succede quando a muovere quell’asticella non è più soltanto una persona. Un ricercatore umano ha stabilito un nuovo record su questo fronte, e subito dopo l’intelligenza artificiale si è messa a inseguire lo stesso obiettivo. Da lì è partita la discussione, con OpenAI nel mirino per il modo in cui certi risultati vengono presentati e rivendicati.

Non è la prima volta che accade. Negli ultimi mesi la società guidata da Sam Altman si è trovata coinvolta in più di una controversia legata alla capacità dei suoi modelli di affrontare problemi matematici di alto livello. Ogni volta si ripropongono le stesse domande: quanto c’è di realmente nuovo nel lavoro di una macchina, quanto invece è rielaborazione di percorsi già tracciati da altri, e soprattutto chi verifica che i conti tornino davvero.

Nel mondo della ricerca matematica la verifica è tutto. Una dimostrazione non vale finché non è stata letta, controllata e validata da altri specialisti, un processo che richiede tempo e pazienza. La velocità con cui i sistemi di intelligenza artificiale producono output mal si concilia con questi tempi lunghi, e qui nasce buona parte dell’attrito. C’è chi vede nei nuovi strumenti un alleato potentissimo, capace di esplorare strade che una mente umana da sola faticherebbe a percorrere. E c’è chi teme che l’entusiasmo per gli annunci finisca per oscurare il lavoro paziente di chi quei problemi li studia da anni.

La vicenda dei primi gemelli diventa così un caso emblematico. Un problema antichissimo, che non ha alcuna applicazione pratica immediata e che attira ricercatori per pura curiosità intellettuale, si ritrova improvvisamente al centro di una discussione sul ruolo delle macchine nella scienza. Il record umano è stato fissato, l’intelligenza artificiale ha provato ad andare oltre, e la congettura rimane a tutt’oggi senza una dimostrazione definitiva.