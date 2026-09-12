Google AI, nuove funzioni su Gmail, Docs e Sheets: chi le avrà

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Google Pics e Sheets canvas, la parte creativa

Gli aggiornamenti ai piani AI di Google portano una serie di funzioni nuove dentro le app che milioni di persone aprono ogni mattina senza pensarci troppo, da Gmail a Docs, passando per Keep, Sheets e Google Foto. Non parliamo di stravolgimenti epocali, sia chiaro. Si tratta piuttosto di aggiunte pratiche, il tipo di cosa che se funziona davvero bene cambia il ritmo di una giornata di lavoro, e se funziona male viene ignorata dopo due tentativi. La distinzione importante riguarda i livelli di abbonamento, perché tra Plus, Pro e Ultra le differenze ci sono e pesano.

Il punto di partenza è l’input vocale. Su Gmail e Keep arriva per tutti e tre i piani, quindi anche per chi sta sul gradino più basso con Plus, mentre su Docs resta riservato a Pro e Ultra. L’idea è semplice quanto vecchia: invece di digitare, si parla. Dettare un documento, cercare una vecchia mail rovistando nella casella a voce, buttare giù un appunto veloce prima che l’idea svanisca. La dettatura non è certo un’invenzione recente, ma averla integrata nativamente in questi strumenti, senza dover installare applicazioni di terze parti che poi fanno a botte con i permessi, è un miglioramento concreto.

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Google Pics e Sheets canvas, la parte creativa

Poi c’è Google Pics, il generatore di immagini basato su intelligenza artificiale che entra dentro Google Workspace e resta appannaggio di Pro e Ultra. Serve a creare poster, contenuti per i social, illustrazioni digitali, tutto senza uscire dalle app Google. Per chi usa Workspace anche per lavori creativi può diventare una scorciatoia comoda. Per chi invece lo apre solo per scrivere relazioni e compilare tabelle, probabilmente resterà una voce di menu mai toccata.

Più interessante, almeno sulla carta, è Sheets canvas, altra funzione limitata a Pro e Ultra. Il meccanismo è questo: si scrive un prompt testuale e il foglio di calcolo si trasforma in una piccola applicazione interattiva e personalizzata. Una mini app, per usare il termine che circola. L’obiettivo dichiarato è rendere i dati più leggibili e utilizzabili anche da chi non ha né il tempo né la voglia di costruire dashboard articolate. Chi segue il settore avrà già notato la somiglianza con quello che Microsoft sta portando avanti su Excel Canvas insieme a Copilot. La gara a chi porta per primo l’intelligenza artificiale dentro i fogli di calcolo è partita per davvero, e i due contendenti si stanno muovendo praticamente in parallelo.