Sky Mobile, attivazione online della SIM anche con SPID e CIE

Chi acquista a distanza una SIM o una eSIM di Sky Mobile può completare l’attivazione online identificandosi anche con SPID e CIE. È una possibilità presente fin dal debutto dell’operatore virtuale di Sky Italia come MVNO ESP ed è pensata soprattutto per accorciare i tempi che separano l’acquisto dal primo utilizzo della linea.

Dal 23 settembre 2026 Sky Italia ha avviato ufficialmente la commercializzazione delle nuove SIM ESP e da quel momento Sky Mobile è diventato a tutti gli effetti un MVNO. In precedenza il gruppo distribuiva SIM Fastweb con il marchio Sky Mobile powered by Fastweb, mentre ora propone schede proprie con le prime offerte Mobile Maxi e Mobile Ultra. Il nuovo operatore virtuale si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G, 4G e 5G, con quest’ultimo incluso in tutte le proposte attuali e velocità che arrivano fino a 2 Gbps.

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Chi comprava online le vecchie schede Sky Mobile powered by Fastweb poteva già contare sull’identificazione digitale, prevista dalle procedure di Fastweb. La stessa opzione è stata mantenuta anche per le nuove SIM di Sky Italia. Per le sottoscrizioni a distanza la scheda fisica o virtuale va attivata entro 60 giorni tramite il link dedicato oppure dall’app MySky, scegliendo tra SPID, CIE e video riconoscimento. Così il marchio entra nel gruppo degli operatori italiani che consentono di verificare l’intestatario con il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con la Carta d’Identità Elettronica.

Perché SPID e CIE rendono tutto più rapido

L’utilizzo dello SPID e di altri sistemi di identità digitale per attivare una SIM è stato approvato dall’AGCOM nella riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 27 settembre 2023, con un annuncio arrivato il 4 ottobre dello stesso anno. L’obiettivo era semplificare le procedure di attivazione o di cambio scheda, compresa la portabilità del numero (MNP).

Il vantaggio rispetto alla videoidentificazione è piuttosto concreto. Una volta ricevuta la SIM a casa o il QR Code della eSIM via email non serve aspettare che un addetto controlli il video inviato. Basta accedere con le proprie credenziali e la linea diventa operativa subito oppure nel giro di poche ore.

Come si attiva una SIM Sky Mobile comprata online

Chi acquista in un punto vendita si ritrova una scheda già attiva, da inserire subito nel telefono o da installare tramite QR Code e relativi codici nel caso della eSIM. Il discorso cambia per gli acquisti online o telefonici. La SIM fisica arriva all’indirizzo scelto in 2/5 giorni lavorativi, mentre per la eSIM si riceve un’email di conferma dell’ordine. In entrambi i casi serve un passaggio in più, cioè l’attivazione entro 60 giorni con identificazione online.

Per la scheda fisica si può inquadrare il QR Code stampato sulla lettera che accompagna la SIM Sky Mobile oppure usare il link contenuto nell’email di avvenuta consegna. Per la eSIM il collegamento si trova direttamente nella mail di conferma dell’acquisto. In alternativa è possibile procedere dall’app My Sky.

Il primo step richiede l’inserimento del codice ICCID. Chi ha chiesto la portabilità deve poi indicare se con il vecchio gestore utilizza una SIM fisica o una eSIM e, nel primo caso, caricare una foto della scheda precedente. Si passa quindi alla verifica dell’identità. Scegliendo lo SPID si viene reindirizzati alla schermata di accesso, dove selezionare il proprio provider e inserire le credenziali per confermare l’identità e autorizzare l’operazione. Con la CIE ci si autentica tramite le credenziali dedicate o con l’app CieID. In entrambe le situazioni il titolare dell’identità digitale deve coincidere con l’intestatario della scheda.

Resta sempre disponibile il video riconoscimento. In questo caso viene chiesto di inquadrare fronte e retro di un documento valido come carta d’identità, passaporto o patente, di registrare un breve filmato del proprio volto senza bisogno di parlare e di caricare una foto della tessera sanitaria. I cittadini extra Unione Europea devono aggiungere anche il permesso di soggiorno.

Fonte: TecnoAndroid