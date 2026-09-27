Trackpad sporgente: il primo segnale della batteria gonfia

Capita di appoggiare le dita sul trackpad e accorgersi che qualcosa non torna: la superficie non è più perfettamente a filo con la scocca, il clic è diventato duro, in certi casi il pannello sembra addirittura spingere verso l’alto. Sembra un difetto meccanico banale, magari una vite allentata, e invece il problema può nascondersi molto più in profondità. Un trackpad sporgente è spesso uno dei primi segnali visibili del rigonfiamento della batteria integrata, una condizione che va affrontata in fretta se si vuole tenere il portatile in condizioni di sicurezza.

La logica è piuttosto semplice, una volta capito com’è fatto un notebook moderno. Le celle occupano gran parte della base del telaio e si trovano quasi sempre sotto la zona del poggiapolsi, cioè esattamente sotto il trackpad. Se le celle si gonfiano, l’unico spazio disponibile per espandersi è verso l’alto, e a pagarne le conseguenze è il componente più delicato e meno vincolato della zona.

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Perché una batteria agli ioni di litio si gonfia

Il rigonfiamento della batteria non è un capitolo chiuso della tecnologia, e non riguarda soltanto gli smartphone. Le celle agli ioni di litio di ultima generazione sono progettate per lavorare in totale sicurezza, ma questo non significa che siano immuni da problemi. Un deterioramento improvviso può essere innescato dal calore eccessivo, dagli urti accumulati durante l’uso quotidiano oppure da difetti di fabbricazione che si manifestano solo col tempo.

Quando succede, all’interno della cella si sviluppano dei gas che non hanno via d’uscita. L’involucro si deforma, si gonfia, e il classico effetto cuscino diventa evidente anche dall’esterno. Il punto è che accorgersene prima che la situazione peggiori non è così immediato, perché la batteria è nascosta sotto la scocca e i sintomi iniziali sono sottili: un portatile che non appoggia più bene sul tavolo, una base leggermente curva, un clic del trackpad che risponde male.

Come controllare lo stato di salute delle celle

Sia Windows che macOS mettono a disposizione strumenti per verificare lo stato di salute della batteria, senza bisogno di aprire il computer o di rivolgersi subito a un centro assistenza. Sono informazioni utili per capire quanto la capacità residua si sia allontanata da quella dichiarata alla produzione e quanti cicli di ricarica siano stati completati.

Qui però serve una precisazione importante, perché i due piani vengono spesso confusi. Una batteria poco performante, che dura molto meno di un tempo e costringe a restare attaccati alla presa, non è automaticamente una batteria pericolosa. L’invecchiamento delle celle è un processo fisiologico e riguarda qualsiasi dispositivo, dai portatili ai telefoni. Il rigonfiamento, invece, è un’altra faccenda e rappresenta un rischio concreto per l’hardware circostante e per chi utilizza il computer.

Ecco perché conviene incrociare i due tipi di controllo: i dati software da un lato, l’osservazione fisica del dispositivo dall’altro. Un notebook che ha perso capacità nel tempo probabilmente ha solo bisogno di una sostituzione programmata. Un notebook con il trackpad che si solleva, la base deformata o il coperchio che non chiude più bene va invece messo da parte e portato in assistenza, evitando di continuare a caricarlo come se nulla fosse.

Il danno, se ignorato, tende ad allargarsi. La pressione delle celle gonfie può arrivare a compromettere la scheda logica, i cavi flat interni e perfino il pannello dello schermo, trasformando una riparazione di routine in un intervento decisamente più costoso.

Fonte: TecnoAndroid