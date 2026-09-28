Honor Magic 9, prezzo svelato prima del lancio e camera da 200 MP

Honor Magic 9 si è mostrato prima del previsto. A poche ore dal lancio ufficiale in Cina, fissato proprio per oggi, Honor ha deciso di scoprire le carte e di rendere noto il prezzo del nuovo top di gamma, alzando il velo anche sull’hardware e sulla strategia commerciale scelta per farsi largo tra i flagship concorrenti sbarcati sul mercato nelle ultime settimane. Il riferimento è abbastanza chiaro e porta dritto a Find X10 e Vivo X500, due rivali con cui il nuovo arrivato dovrà inevitabilmente misurarsi.

Presentare in anticipo il listino non è un dettaglio da poco. Significa mettere subito sul tavolo il rapporto tra costo e dotazione tecnica, che in questa fascia di mercato conta parecchio, e dare al pubblico un termine di paragone immediato con i modelli già disponibili. La scelta di Honor sembra andare proprio in questa direzione, con un’offerta pensata per risultare competitiva fin dal primo giorno di vendita.

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Quanto costa Honor Magic 9 in Cina e in quali colori arriva

Sul mercato cinese lo smartphone debutta in un’unica configurazione, dotata di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione. Niente varianti da scegliere, quindi, ma una sola versione piuttosto generosa sul fronte della memoria. Il prezzo di listino è di 5.999 yuan, che al cambio attuale corrispondono a circa 785 euro. La cifra effettiva però scende a 5.499 yuan, più o meno 720 euro, una volta applicate le varie promozioni previste dall’azienda.

Parliamo di una differenza di circa 65 euro che, per un dispositivo di questa categoria, rende il posizionamento ancora più aggressivo. Honor punta evidentemente a rendere il suo nuovo modello appetibile nel confronto diretto con la concorrenza, giocando sia sulla dotazione di serie sia sugli sconti al lancio.

Anche l’estetica ha il suo spazio. Stando ai materiali promozionali diffusi dal produttore, Honor Magic 9 sarà disponibile in quattro colorazioni dai nomi piuttosto particolari: Explosive Rice White, Curtain Black, Opening White e Olive Green. Due varianti chiare, una scura e una verde oliva, per una gamma cromatica che prova ad accontentare gusti diversi.

Scheda tecnica con fotocamere da 200 megapixel e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Passando all’hardware, il telefono si affida a un display OLED da 6,37 pollici, una diagonale tutto sommato contenuta per un flagship di questo livello. Il vero pezzo forte però è il comparto fotografico, decisamente ambizioso. Sul retro trovano posto un sensore principale da 200 megapixel, un teleobiettivo che raggiunge la stessa risoluzione e un modulo ultragrandangolare da 50 megapixel. Una configurazione che mette la fotografia al centro del progetto e che punta chiaramente a competere con i camera phone più blasonati.

Sul fronte dell’autonomia i numeri non sono da meno. A dare energia al dispositivo ci pensa una batteria da 8.000 mAh, una capacità importante soprattutto se rapportata alle dimensioni dello schermo. La ricarica rapida arriva a 80W via cavo, mentre quella wireless si ferma a 50W, valori comunque di tutto rispetto per chi non vuole restare troppo tempo attaccato alla presa.

Sotto la scocca, infine, lavora il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, cioè l’attuale chip top di gamma della società statunitense. Una scelta che colloca Honor Magic 9 a pieno titolo nella fascia alta del mercato e che, abbinata ai 16 GB di RAM e ai 512 GB di memoria interna, completa una scheda tecnica pensata per rivaleggiare con Find X10 e Vivo X500 sul terreno delle prestazioni, oltre che su quello del prezzo.

Fonte: TecnoAndroid