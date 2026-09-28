Vivo X500 Pro e Pro Max arrivano in Italia: tele fino a 200 MP

Dopo il debutto ufficiale in Cina, Vivo X500 Pro e Vivo X500 Pro Max si preparano a sbarcare anche in Europa, con l’Italia tra i mercati coinvolti. Si tratta di due smartphone che puntano dritti alla fascia alta, forti di un comparto fotografico di livello pensato per rispondere a esigenze piuttosto diverse tra loro. L’arrivo nel nostro Paese seguirà di poco quello del pieghevole Vivo X Fold 6, atteso qualche settimana prima, il 1° ottobre.

La presentazione dei due nuovi modelli è fissata per il 27 ottobre alle ore 18:00 e la disponibilità è prevista subito dopo l’evento. Il calendario è quindi piuttosto fitto e vede il marchio cinese impegnato su più fronti nell’arco di poche settimane.

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Fotocamere da top di gamma con due approcci diversi

Come da tradizione Vivo mette la fotografia al centro del progetto, anche se questa volta lo fa con due soluzioni distinte. Entrambi i telefoni montano una fotocamera principale Sony LYTIA L910 da 50 MP con focale equivalente a 24 mm. La vera differenza sta nel teleobiettivo, che su X500 Pro si ferma a 64 MP mentre sulla variante Pro Max arriva addirittura a 200 MP.

Tutti e due i dispositivi sono compatibili con l’Extender Gen 2, un accessorio che permette di raggiungere l’equivalente di 200 mm. Solo X500 Pro Max però può essere abbinato allo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, che spinge la focale equivalente fino a 400 mm. Un dettaglio che la dice lunga sul pubblico a cui si rivolge il modello più grande.

X500 Pro rinuncia infatti ai 200 MP per offrire un formato più compatto e versatile, pensato soprattutto per gli scatti di tutti i giorni. La versione Pro Max guarda invece a utilizzi più specifici come i concerti, gli eventi sportivi o in generale i soggetti molto lontani, situazioni in cui un teleobiettivo così spinto fa davvero la differenza.

Display, batteria e processore

Le differenze si notano anche nelle dimensioni. X500 Pro adotta un display da 6,36 pollici, mentre il fratello maggiore sale a un pannello da 6,85 pollici, decisamente più generoso per chi passa molto tempo a guardare contenuti multimediali.

Sul fronte dell’autonomia i numeri sono importanti, almeno per le versioni destinate al mercato cinese. La capacità tipica della batteria è di 6.510 mAh per X500 Pro e di ben 8.000 mAh per X500 Pro Max. Non è ancora noto se i valori saranno identici anche per le unità destinate all’Europa. Entrambi i modelli dovrebbero comunque supportare la ricarica cablata a 90 W e quella wireless a 40 W.

Sotto la scocca lavora il chip MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm e progettato per garantire prestazioni elevate in qualsiasi situazione. I due telefoni condividono quindi la stessa base tecnica ma si rivolgono a utenti diversi. Da una parte c’è un dispositivo più maneggevole e versatile, dall’altra un modello con maggiore durata e una fotocamera più avanzata.

In arrivo anche X500 Ultra e X Fold 6

La famiglia non si ferma qui. Anche Vivo X500 Ultra farà il suo debutto ufficiale, ma i tempi saranno più lunghi visto che il lancio è previsto tra marzo e aprile del 2027. Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici su questa variante.

Nel frattempo i riflettori sono puntati sul pieghevole X Fold 6, che arriverà tra pochissimi giorni e aprirà la strada ai due nuovi modelli della serie X500.

Fonte: TecnoAndroid