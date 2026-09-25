Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless al minimo storico: 299,99 euro

Chi cerca cuffie premium senza dover buttare tutto quando la batteria comincia a cedere trova in Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless una risposta piuttosto rara di questi tempi, visto che qui la batteria si può sostituire da soli, con un cacciavite a croce e nulla di più. A pochi mesi dall’arrivo sul mercato italiano, il modello di punta della casa tedesca scende al suo minimo storico su Amazon: 299,99 euro invece dei 399,90 euro di listino, con uno sconto del 25% che vale quasi cento euro tondi.

La cosa interessante è che, guardandole da fuori, sembrano le sorelle maggiori delle MOMENTUM 4. Stesso stile, stessa impostazione, nessun colpo di scena estetico. Sotto la scocca, però, è cambiato praticamente tutto.

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Driver ispirati alla serie HD 600 e una batteria che si può cambiare

Partiamo proprio dalla batteria da 700mAh sostituibile, perché è il dettaglio che distingue queste cuffie dalla concorrenza. In un mercato dove le celle sono sigillate e destinate a degradarsi fino a rendere il prodotto inutilizzabile, poter aprire e cambiare l’accumulatore allunga parecchio la vita utile dell’oggetto. Scelta controcorrente, e anche piuttosto coraggiosa.

Sul fronte sonoro ci sono driver dinamici da 42mm che si rifanno alla serie HD 600, un riferimento storico per chi mastica alta fedeltà da anni. Il supporto ai codec aptX Lossless e aptX Adaptive spreme il massimo dalle sorgenti compatibili, mentre il Dolby Atmos con head tracking dà una mano nei film e nelle sessioni di gioco, dove la spazialità fa la differenza.

Il salto generazionale vero, però, riguarda la cancellazione attiva del rumore. Si passa da 4 a 8 microfoni, con una riduzione dei rumori sulle frequenze medie dichiarata fino a 3 volte superiore rispetto al modello precedente. Tradotto: il brusio di un ufficio affollato o il rimbombo di un vagone della metropolitana si sentono molto meno. Anche le chiamate ne guadagnano, con una voce più naturale e meno schiacciata dalla compressione.

Il resto della dotazione tecnica si riassume così:

Bluetooth 6.0 con supporto Auracast e connessione multipoint

Modalità a bassa latenza pensata per il gaming

57 ore di autonomia con ANC attivo

Ricarica rapida: 5 minuti bastano per 3 ore di ascolto

Porta USB C per la ricarica

App dedicata per personalizzare la resa sonora

Peso di circa 300 grammi

Sì, le 57 ore sono leggermente meno delle 60 del predecessore. Ma tra un ANC nettamente più efficace e la possibilità di sostituire la batteria, il conto torna eccome, soprattutto per chi passa molte ore in aereo o lavora in ambienti rumorosi.

Il prezzo scende di quasi 100 euro su Amazon

Il prezzo su Amazon è la parte che interessa di più a chi le tiene d’occhio da settimane. Dai 399,90 euro del listino si arriva a 299,99 euro, ed è la cifra più bassa mai registrata per questo modello da quando è arrivato in Italia. Considerando che sono sul mercato da pochi mesi, un ribasso del genere non era affatto scontato.

La promozione riguarda la colorazione Black Graphite, la più sobria della gamma, ed è attiva direttamente su Amazon.it. Chi puntava alle MOMENTUM 5 Wireless ma si era fermato davanti al prezzo pieno del lancio trova adesso una finestra decisamente più comoda.

Fonte: TecnoAndroid