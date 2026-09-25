Euro-Office arriva su desktop: Windows, Linux e macOS

Il nome Euro-Office circola da mesi negli ambienti che si occupano di software libero, e ora il progetto si prepara a un passaggio concreto: uscire dal browser e diventare un programma da installare su Windows, Linux e macOS. L’annuncio riguarda un’applicazione desktop pensata per chi lavora ogni giorno su documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF senza voler dipendere da servizi cloud proprietari. Un cambio di scenario che tocca da vicino aziende e pubbliche amministrazioni.

La suite è nata nel 2026 nell’orbita di Nextcloud, con un obiettivo dichiarato: proporre un’alternativa open source alle piattaforme per la produttività più diffuse. La prima versione stabile è arrivata il 9 giugno, mentre il client desktop, al momento dell’annuncio, non è ancora scaricabile. La base tecnologica arriva dal codice open source di ONLYOFFICE, e proprio questa scelta ha innescato una discussione pubblica sulla licenza che vale la pena seguire.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con la versione installabile di Euro-Office

Il salto da web app a programma vero e proprio modifica soprattutto il modo di mettere le mani sui file. L’idea è che i documenti si aprano e si modifichino direttamente dal sistema operativo, mantenendo però il collegamento con un’istanza Nextcloud per sincronizzazione e lavoro condiviso. In pratica, un’esperienza più simile a quella delle suite desktop classiche, senza perdere l’accesso centralizzato all’archivio dei documenti.

Sul fronte delle piattaforme, il supporto previsto copre Windows con architetture AMD64 e ARM64, più Linux e macOS a 64 bit. Chi ragiona in ottica professionale dovrà comunque aspettare il rilascio per verificare alcuni punti tutt’altro che secondari: gestione degli aggiornamenti, autenticazione, sincronizzazione, funzionamento offline e compatibilità con i sistemi aziendali di distribuzione del software. Dettagli noiosi sulla carta, decisivi nella pratica quando si parla di centinaia di postazioni.

Tecnicamente, Euro-Office poggia su una base derivata da ONLYOFFICE distribuita con licenza AGPLv3. Il progetto include componenti dedicati all’editor desktop, un SDK e moduli per la gestione e la conversione dei documenti. Il supporto a DOCX, XLSX e PPTX resta uno degli argomenti forti dell’offerta, perché chi scambia file con utenti Microsoft Office non può permettersi sorprese sull’impaginazione o sulle formule.

La disputa sulla licenza e il nodo dei formati aperti

L’origine del codice ha generato uno scontro tra Nextcloud e ONLYOFFICE. Nell’aprile 2026 ONLYOFFICE ha comunicato la sospensione della collaborazione con Nextcloud, contestando il modo in cui era stato gestito il fork. Nextcloud, dal canto suo, ha rivendicato la piena conformità del progetto agli obblighi dell’AGPLv3 e ha pubblicato una propria analisi della vicenda. Per chi usa questi strumenti in ambito professionale, controllare quale licenza sia associata alla versione effettivamente installata rimane un passaggio da non saltare.

C’è poi un secondo tema, meno rumoroso ma altrettanto rilevante, e riguarda il rapporto tra i formati Microsoft e gli standard aperti. LibreOffice e The Document Foundation hanno criticato l’impostazione di Euro-Office, sostenendo che una suite costruita intorno all’idea di sovranità digitale dovrebbe adottare ODF come formato predefinito. Non è una questione di principio e nulla più: documenti complessi, formule, grafici, macro e impaginazione possono comportarsi in modo diverso quando passano da un programma all’altro, e chi ha provato a spostare un bilancio pieno di riferimenti incrociati sa quanto possa costare.

Il debutto della versione desktop, in ogni caso, rende più concreta la possibilità di scegliere tra strumenti proprietari e soluzioni open source senza restare vincolati al browser. Per organizzazioni e professionisti il metro di giudizio sarà la capacità della suite di tenere insieme interoperabilità, affidabilità operativa e controllo dell’infrastruttura, tre esigenze che entrano spesso in conflitto quando i documenti da gestire diventano molti.

Fonte: TecnoAndroid