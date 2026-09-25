Google Messaggi, bug del flash in chat colpisce Galaxy e Pixel

Chi usa Google Messaggi per scattare foto direttamente dalle conversazioni potrebbe essersi imbattuto in un inconveniente parecchio fastidioso. La fotocamera integrata nelle chat dell’app sembra infatti soffrire di un bug del flash, che in certe circostanze non si sincronizza come dovrebbe con il momento dello scatto. Il risultato è facile da immaginare. La luce può accendersi troppo presto oppure non partire proprio, e le immagini che finiscono nella conversazione risultano molto scure, a volte quasi inutilizzabili. Un problema che, per un’app pensata per condividere al volo quello che si ha davanti, pesa più di quanto sembri.

A segnalarlo sono diversi utenti, e la testimonianza più recente riguarda un Galaxy S24 Ultra brandizzato Verizon. Stando al suo racconto, il flash si attiva prima che la foto venga davvero acquisita, così lo scatto arriva quando la luce ha già fatto il suo lavoro a vuoto. Una dinamica che vanifica di fatto l’utilità stessa del flash, soprattutto negli ambienti poco illuminati dove servirebbe di più.

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Non solo Samsung, il problema tocca anche i Pixel

Sarebbe comodo pensare a un difetto circoscritto a un solo modello o a una singola versione dell’app, ma le cose non stanno così. Alcune prove hanno permesso di riprodurre il malfunzionamento sia su una versione stabile di Google Messaggi sia sull’ultima beta disponibile. Il quadro diventa ancora più curioso se si guarda a quanto accaduto su un Pixel. Qui il flash non avrebbe anticipato lo scatto, semplicemente non si sarebbe acceso affatto.

Due comportamenti diversi, quindi, ma con la stessa conseguenza finale. E proprio questa varietà lascia pensare che il bug del flash possa riguardare più smartphone, più release dell’applicazione e anche operatori differenti, senza un filo conduttore evidente. Per chi usa l’app ogni giorno è un dettaglio non da poco, perché diventa difficile capire se il proprio dispositivo sia coinvolto finché non capita di fotografare qualcosa in penombra e ritrovarsi con un’immagine buia.

C’è poi un altro aspetto che complica le cose. Diverse segnalazioni descrivono un andamento intermittente, con il problema che può sparire per un po’ e poi ripresentarsi senza preavviso. Non si tratta nemmeno di una novità assoluta, visto che un caso simile era già emerso il mese scorso.

L’unico rimedio per ora passa dall’app Fotocamera

Almeno una notizia rassicurante c’è. Il flash continua a funzionare regolarmente quando si utilizza l’app Fotocamera del telefono, segno che l’intoppo riguarda la fotocamera interna all’app di messaggistica e non il funzionamento generale del dispositivo.

Da qui nasce l’unico espediente disponibile al momento. Chi incappa nel difetto deve uscire dalla chat, aprire la fotocamera del dispositivo, scattare la foto e poi rientrare in Google Messaggi per allegarla e inviarla al destinatario. Un giro piuttosto macchinoso, che trasforma un gesto rapido in una piccola procedura a più passaggi e toglie buona parte della comodità di avere l’obiettivo a portata di tocco dentro la conversazione. Chi scatta spesso dalle chat se ne accorgerà presto, perché ogni foto richiede qualche secondo in più e un paio di passaggi tra un’app e l’altra.

Si tratta comunque di una soluzione temporanea, davvero poco pratica ma al momento l’unica strada percorribile per aggirare il problema, in attesa che Google intervenga con una correzione.

Fonte: TecnoAndroid