Oppo F35 Pro, batteria da 10.000 mAh e lancio in India a ottobre

La nuova serie Oppo F35 si prepara al debutto sui mercati internazionali e porta con sé un volto già noto a chi segue da vicino il mondo Oppo. Il modello di punta della coppia, Oppo F35 Pro, sarebbe infatti una versione ribattezzata di Oppo A7 Pro Max, lo smartphone presentato in Cina lo scorso agosto e diventato celebre soprattutto per una caratteristica difficile da ignorare. Parliamo della sua enorme batteria da 10.000 mAh, un valore che da solo basta a farlo spiccare in qualsiasi scheda tecnica.

Il percorso di questo telefono non si è fermato al mercato cinese. In questi giorni è arrivato anche in Australia, Malesia e Thailandia, allargando in modo sensibile la sua presenza fuori dai confini dove era nato. Il passo successivo sembra essere proprio l’approdo su altri mercati a livello globale, ma con un nome diverso stampato sulla confezione.

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Un nuovo nome e un fratello minore al suo fianco

Cambiare denominazione a un dispositivo quando passa da un mercato all’altro è una pratica piuttosto diffusa nel settore, e Oppo pare intenzionata a seguire proprio questa strada. Chi vedrà comparire Oppo F35 Pro sugli scaffali si troverà davanti, nella sostanza, lo stesso telefono nato come A7 Pro Max, con la sua batteria da 10.000 mAh come principale biglietto da visita. Cambia l’etichetta ma l’identità del prodotto resta quella che il pubblico cinese ha già avuto modo di conoscere.

La novità è che non arriverà da solo. Accanto al modello Pro ci sarà anche Oppo F35, il fratello minore della serie, che completa così la nuova gamma. Di entrambi i dispositivi si conoscono già il design e le colorazioni, emersi appena la scorsa settimana. Nelle immagini circolate finora i due smartphone compaiono uno sopra l’altro, con Oppo F35 Pro nella parte superiore e Oppo F35 in quella inferiore, una disposizione che aiuta a distinguere a colpo d’occhio le due varianti e a coglierne le differenze estetiche.

Avere già sotto mano l’aspetto definitivo dei telefoni significa che una parte importante del quadro è ormai delineata. Mancava però un tassello fondamentale per capire quando questa coppia avrebbe fatto il suo ingresso ufficiale fuori dalla Cina e dai primi Paesi asiatici e dall’Oceania.

Quando potrebbe avvenire il lancio globale

Dopo estetica e colori adesso emerge anche un’indicazione sul periodo del lancio globale. Stando alle informazioni trapelate, la presentazione dovrebbe avvenire in India tra il 5 e il 7 ottobre. Si tratta di una finestra piuttosto ravvicinata, quindi l’attesa per vedere ufficialmente la nuova famiglia non dovrebbe essere lunga.

Ricostruendo le tappe, il cammino di questo dispositivo appare piuttosto lineare. Prima il debutto in Cina ad agosto come Oppo A7 Pro Max, poi l’arrivo recente in Australia, Malesia e Thailandia, infine il probabile sbarco in India con la nuova denominazione e in compagnia di un secondo modello. Un itinerario che mostra come Oppo stia puntando a portare questo telefono con batteria maxi in un numero crescente di mercati, adattandone il nome in base al contesto.

Per il momento le date indicate vanno considerate come un’indicazione di massima, dato che l’azienda non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale sull’evento. Il periodo tra il 5 e il 7 ottobre resta comunque il riferimento più concreto emerso finora per il debutto di Oppo F35 e Oppo F35 Pro.

Fonte: TecnoAndroid