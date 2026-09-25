ARC Raiders Frozen Trail: l’espansione gratuita dall’8 ottobre

Il primo anno di vita di ARC Raiders si chiude con l’annuncio più pesante finora, perché Embark Studios ha messo sul tavolo tutti i dettagli di Frozen Trail, l’espansione gratuita in arrivo l’8 ottobre che porta l’extraction shooter oltre il confine settentrionale della Rust Belt. Destinazione Passo Pendola, tra vette innevate, nuovi ARC, una progressione rivista e una mappa che secondo lo studio svedese è la più ambiziosa mai costruita per il gioco. Il momento scelto non è affatto casuale. In dodici mesi il titolo ha superato i 16 milioni di copie vendute nel mondo, numeri che giustificano ampiamente la voglia di continuare ad allargare l’universo di gioco invece di limarlo ai margini. E l’impressione, guardando la lista delle novità, è che qui si sia lavorato su più fronti contemporaneamente.

Passo Pendola, il gelo come nemico numero uno

La nuova regione montuosa è remota e ostile, costruita attorno a un concetto diverso rispetto alle aree già conosciute. Più verticalità, terreno spezzato, tanti spazi interni in cui infilarsi e altrettanti punti di interesse inediti. Il più suggestivo è la carcassa di un gigantesco Emperor schiantato al suolo, esplorabile a proprio rischio e pericolo, che promette bottino interessante e guai in proporzione.

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Poi c’è il meteo. Flash Freeze è un’ondata di gelo dinamica che può abbattersi sulla mappa in qualsiasi momento e obbliga a cercare riparo prima di congelare. In quei momenti si attivano gli Avalanche Shelter, rifugi che offrono protezione e contengono anche loot, il che li trasforma in calamite per gli altri Raider con le stesse intenzioni. Cambia anche il modo di uscire dalla mappa, grazie alla Ballistic Gondola, un’estrazione da richiedere e sfruttare in fretta, capace di salvare al massimo tre Raider per volta.

Esclusiva del Passo Pendola è anche Redirection, una condizione minore che permette di deviare gli Harvester Payload dal Collector e attirarli verso la propria posizione. Il carico ARC fa gola, ma il Transmitter richiama sia le macchine sia i giocatori avversari, quindi va ripulita l’area e poi difesa da entrambi i fronti prima di incassare. Sul versante nemici arrivano tre nuovi ARC più il Frigate, enorme vettore volante concepito come sfida ad alto rischio pensata anche per i veterani. Il Bully è una macchina praticamente inarrestabile, votata ad assalti mordi e fuggi piuttosto aggressivi, mentre lo Skulker gioca sulla velocità e sulla tattica. A bordo del Frigate si incontra invece l’Hydra, capace di bersagliare più giocatori insieme e di rigenerarsi.

Outpost, armi potenziate e il nuovo Reward Pass

Frozen Trail mette le mani anche sulla progressione, e qui la novità più grossa sono gli Outpost. Per la prima volta si può mettere radici fuori da Speranza, in spazi personali da ampliare nel tempo, dove costruire e potenziare i banchi da lavoro, creare oggetti e arredare a proprio gusto. La nuova Research Station sblocca invece la Weapon Amplification, meccanica che spinge le armi oltre il limite attuale e porta con sé skin dedicate.

Sempre in tema di arsenale debuttano i Weapon Stencil, sistema puramente estetico che modifica l’aspetto delle bocche da fuoco senza toccare le statistiche. Si ottengono in vari modi e, una volta appresi e consumati, si applicano in modo permanente a qualunque arma compatibile. Si aggiungono poi nuovi oggetti, armi e anche strumenti musicali, insieme al Grappling Hook e al gadget Camera per scattare fotografie in prima persona. Il resto del pacchetto comprende un sistema delle quest rivisto, con missioni più articolate e XP bonus per chi porta a termine gli obiettivi opzionali, e un albero delle abilità aggiornato con skill nuove e ritocchi a quelle esistenti. Parte anche la sesta stagione delle Trials.

Fonte: TecnoAndroid