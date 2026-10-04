Samsung Odyssey G5 QHD da 27 pollici al minimo storico su Amazon

Chi cerca un monitor da gaming capace di unire risoluzione elevata e ottima fluidità trova oggi su Amazon un’occasione concreta: Samsung Odyssey G5 QHD da 27 pollici è in vendita a 186,20 euro, contro un prezzo mediano di 226,87 euro. Sulla piattaforma si tratta del minimo storico per questo modello, con un risparmio che supera i 40 euro rispetto al valore abituale.

La proposta riguarda un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna arriva nel giro di pochi giorni. C’è poi un aspetto che molti apprezzano quando si parla di elettronica acquistata online, ovvero la possibilità di restituire lo schermo gratuitamente entro 14 giorni nel caso non soddisfi le aspettative. Un margine di sicurezza utile, soprattutto per chi non ha mai provato un pannello di questo tipo e vuole valutarlo con calma sulla propria scrivania, magari affiancandolo al vecchio display per capire quanto cambia davvero l’esperienza quotidiana.

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Pannello Fast IPS e 180 Hz per una fluidità da vero gaming

Il cuore di Odyssey G5 è un pannello Fast IPS con risoluzione QHD, cioè 2560 x 1440 pixel. Su una diagonale da 27 pollici questa definizione rappresenta un equilibrio piuttosto riuscito, perché offre immagini nitide senza chiedere alla scheda video lo sforzo richiesto da un monitor 4K. L’angolo di visione arriva a 178 gradi e questo significa colori precisi anche guardando lo schermo di lato, cosa che torna comoda sia durante le sessioni di gioco sia quando si lavora o si guarda un film in compagnia.

A dare una mano sul fronte della resa visiva c’è anche il supporto all’HDR10, che interviene su luminosità e contrasto per restituire immagini più convincenti e ricche di dettagli. Il punto forte resta comunque la velocità. La frequenza di aggiornamento a 180 Hz abbinata a un tempo di risposta di appena 1 ms garantisce movimenti fluidi e reattivi, un vantaggio che si percepisce subito nei titoli più frenetici, dagli sparatutto ai giochi di corsa.

Non manca poi una funzione pensata proprio per i videogiocatori più competitivi. Si chiama Black Equalizer e il suo compito è aumentare la visibilità nelle zone scure della scena. Tradotto in pratica, diventa più semplice individuare gli avversari nascosti negli angoli bui di una mappa, senza dover alzare la luminosità generale e rovinare il resto dell’immagine.

Compatibilità G Sync e supporto completamente regolabile

Tra le caratteristiche più interessanti del monitor Samsung va citata la compatibilità con la tecnologia G Sync di NVIDIA. Questo sistema sincronizza lo schermo con la scheda grafica ed elimina due fastidi ben noti a chi gioca su PC, ovvero il tearing, quelle antiestetiche linee che spezzano l’immagine in orizzontale, e gli scatti durante le scene più movimentate. Il risultato è un’esperienza visiva più pulita e continua, anche quando il numero di fotogrammi al secondo non resta perfettamente stabile.

Anche l’ergonomia ha ricevuto la giusta attenzione. Il supporto di Odyssey G5 è regolabile in altezza e può essere inclinato e ruotato, così da adattare la posizione dello schermo alle esigenze di ciascuno. Un dettaglio che spesso passa in secondo piano al momento dell’acquisto, ma che fa la differenza quando si trascorrono molte ore davanti al PC, tra partite serali e giornate di lavoro.

Il prezzo attuale di 186,20 euro, ben al di sotto dei 226,87 euro del prezzo mediano, rende questo monitor QHD da 27 pollici una delle proposte più convenienti del momento su Amazon, con spedizione gestita direttamente dal colosso dell’ecommerce e reso gratuito entro 14 giorni.

Fonte: TecnoAndroid