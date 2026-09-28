Samsung Odyssey G5 al minimo storico: QHD a 180Hz a 186,20 euro

Il Samsung Odyssey G5 scende al suo minimo storico su Amazon e diventa uno dei monitor da gioco più interessanti del momento per chi cerca un buon equilibrio tra qualità e spesa. Il modello da 27 pollici con risoluzione QHD e refresh rate a 180Hz passa infatti da un listino di 279 euro a 186,20 euro, con un taglio del 33% che vale un risparmio di quasi 93 euro. Una cifra che non si era mai vista prima per questo schermo, e che lo rende appetibile sia per il gaming sia per il lavoro quotidiano.

Samsung Odyssey G5, un pannello Fast IPS da 27 pollici che punta sulla nitidezza

Al centro di tutto c’è un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 2560×1440. Tradotto in termini pratici significa una densità di pixel 1,7 volte superiore rispetto a un classico Full HD, quindi testi più definiti e dettagli più puliti nei giochi come nei documenti. Gli angoli di visione arrivano a 178° e questo permette di avere colori fedeli e uniformi anche quando lo sguardo non è perfettamente frontale, cosa che torna utile se lo schermo viene guardato da più persone contemporaneamente.

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La luminosità si ferma a 300 cd/m², un valore onesto per questa fascia, affiancato dal supporto HDR10. Il risultato è una resa che aggiunge un po’ di profondità alle scene più scure e restituisce maggiore vivacità a quelle luminose. Non si parla di un monitor pensato per l’HDR spinto, ma il contributo si nota comunque nell’uso di tutti i giorni.

Prestazioni da gioco, comfort visivo ed ergonomia

Sul fronte videoludico le specifiche del monitor gaming Samsung sono piuttosto chiare. Il refresh rate a 180Hz unito a un tempo di risposta di 1ms GTG garantisce immagini nitide e movimenti senza scie, un aspetto fondamentale nei titoli competitivi dove ogni frazione di secondo pesa. C’è poi la compatibilità con NVIDIA G Sync e AMD FreeSync, che sincronizza la scheda video con il display ed elimina quei fastidiosi fenomeni di screen tearing e microscatti. A questo si aggiunge il Black Equalizer, una funzione studiata per far emergere i nemici nascosti nelle zone d’ombra più difficili da leggere.

Chi passa molte ore davanti allo schermo apprezzerà invece le tecnologie FlickerFree ed Eye Saver Mode, pensate per ridurre l’affaticamento degli occhi filtrando la luce blu. Anche l’ergonomia è curata meglio di quanto ci si aspetterebbe a questo prezzo. Il supporto HAS consente di regolare l’altezza, mentre la funzione Pivot permette di ruotare il pannello dalla modalità orizzontale a quella verticale. Una possibilità che rende il Samsung Odyssey G5 adatto anche alla produttività e all’editing fotografico, oltre che alla lettura di pagine lunghe o codice.

Nella confezione si trovano il cavo di alimentazione, un cavo DisplayPort e uno HDMI. Insomma c’è tutto il necessario per collegarlo e iniziare a usarlo subito, senza dover mettere in conto acquisti aggiuntivi.

Il prezzo più basso di sempre per questo modello

Il dato che rende davvero interessante questa occasione è proprio il cartellino. Con lo sconto del 33% il monitor Samsung arriva a 186,20 euro contro i 279 euro di listino, il valore più basso mai registrato per questo schermo. Per un pannello QHD a 180Hz con supporto regolabile in altezza e funzione Pivot si tratta di una proposta che difficilmente passa inosservata. La disponibilità a questa cifra è però soggetta a variazioni rapide e il prezzo aggiornato va verificato direttamente sulla pagina del prodotto prima di completare l’ordine.

Fonte: TecnoAndroid