Samsung Galaxy S27 Ultra, le cover svelano il modulo stile iPhone

Samsung si prepara a cambiare volto al suo smartphone più ambizioso. Con Galaxy S27 Ultra il colosso coreano sembra davvero intenzionato a rinnovare in modo significativo il look del prossimo flagship, dopo anni in cui la linea è rimasta piuttosto fedele a sé stessa con ritocchi mai troppo marcati. Rumor e leak ormai vanno nella stessa direzione e un nuovo indizio arriva dalla Cina sotto forma di foto di alcune cover pensate proprio per il futuro top di gamma.

Le custodie hanno un vantaggio evidente rispetto a molte altre indiscrezioni perché devono aderire alla forma del telefono. Aperture, proporzioni e spazi dedicati alla fotocamera finiscono inevitabilmente per raccontare qualcosa del design del dispositivo a cui sono destinate. In questo caso le immagini confermano quanto già circolava da tempo e rafforzano l’idea che Galaxy S27 Ultra si presenterà con un aspetto diverso da quello a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni.

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Il modulo fotografico ricorda il plateau di Apple

Credits: TecnoAndroid

La novità più vistosa riguarda il retro. Già dai render basati sui presunti file CAD dello smartphone, emersi a fine agosto, si intuiva un cambio di rotta piuttosto netto nella disposizione delle fotocamere. Invece di sensori separati o sistemati in modo più discreto, gli obiettivi dovrebbero essere raggruppati all’interno di un unico elemento che richiama molto da vicino il cosiddetto plateau, la soluzione introdotta da Apple a partire da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Credits: TecnoAndroid

Le foto delle cover arrivate dalla Cina vanno esattamente in questa direzione. L’apertura dedicata al comparto fotografico lascia pensare proprio a un modulo più ampio e compatto nello stesso tempo, capace di ospitare tutti i sensori in un’unica area ben definita. Si tratterebbe di una scelta estetica forte per Samsung, che con la serie Ultra ha sempre puntato su un’identità visiva facilmente riconoscibile. Stavolta invece il nuovo Galaxy S27 Ultra sembra guardare a un’impostazione già vista altrove, pur declinata secondo lo stile della casa coreana.

Parlare di copia sarebbe probabilmente eccessivo, ma la somiglianza con l’approccio adottato da Cupertino appare difficile da ignorare. Ed è proprio questo uno degli elementi che rende il prossimo modello Ultra così interessante per chi segue da vicino l’evoluzione della gamma Galaxy.

Galaxy S27 Pro condividerà lo stesso stile, i modelli base no

Il nuovo linguaggio estetico non dovrebbe restare un’esclusiva del modello più costoso. Secondo le indiscrezioni lo stesso design caratterizzerà anche l’inedito Galaxy S27 Pro, una variante che andrebbe ad aggiungersi alla famiglia. Rispetto all’Ultra questo dispositivo dovrebbe distinguersi per dimensioni più compatte e per l’assenza del supporto alla S Pen, il pennino che da tempo rappresenta uno dei tratti distintivi della fascia più alta della serie.

In pratica Samsung offrirebbe due smartphone accomunati dallo stesso aspetto posteriore ma pensati per esigenze diverse. Da una parte chi cerca il massimo e non vuole rinunciare alla penna, dall’altra chi preferisce un formato più maneggevole senza abbandonare la nuova impronta stilistica.

Discorso differente per Galaxy S27 e Galaxy S27+. I due modelli più accessibili della gamma non dovrebbero adottare il modulo in stile plateau e anzi, stando ai rumor, riproporranno un’estetica molto vicina a quella degli attuali Galaxy S26 e Galaxy S26+. La svolta visiva, quindi, riguarderebbe soltanto la parte superiore della lineup, con Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro chiamati a inaugurare il nuovo corso mentre le versioni base e Plus proseguiranno sulla strada della continuità.

Fonte: TecnoAndroid