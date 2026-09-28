Honor Magic 9 Pro Max su AnTuTu: oltre 5,5 milioni di punti

Honor Magic 9 Pro Max è comparso nel database di AnTuTu a poche ore dalla presentazione ufficiale della nuova famiglia di smartphone top di gamma del marchio cinese, e lo ha fatto con risultati davvero notevoli. Il debutto riguarderà almeno inizialmente la Cina, ma quest’ultima indiscrezione basta già a piazzare il modello più ambizioso della serie tra gli smartphone Android più potenti emersi finora nei benchmark. Buona parte del merito va al processore scelto da Honor, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm, un chip presentato da pochissimo tempo e già protagonista di questo primo test.

La tempistica non è casuale. Le fughe di notizie che anticipano di poco il lancio sono ormai quasi una consuetudine per i dispositivi di fascia alta, e anche in questo caso il nuovo flagship di Honor si è fatto vedere prima del previsto, offrendo un assaggio concreto di quello che sarà in grado di fare una volta arrivato sul mercato.

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Una configurazione da vero top di gamma

Dai dati emersi si capisce subito che l’esemplare sottoposto al test non ha nulla da invidiare alla concorrenza sul fronte della dotazione. A bordo trovano posto infatti 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e ben 1 TB di archiviazione UFS 4.1, una combinazione che colloca Magic 9 Pro Max nella parte più alta del listino e che contribuisce in modo sensibile al punteggio finale registrato.

Interessante anche la struttura della CPU, suddivisa in tre gruppi distinti. Ci sono due core Oryon Prime capaci di spingersi fino a 5,07 GHz, affiancati da tre core ad alte prestazioni che lavorano a 4,03 GHz e da altri tre core fermi a 3,74 GHz. In totale si parla quindi di otto core, organizzati in modo da gestire sia i carichi più pesanti sia le operazioni quotidiane con la massima efficienza possibile. Frequenze di questo livello, soprattutto quella dei due core principali, spiegano abbastanza bene perché il nuovo telefono di Honor sia riuscito a imporsi con tanta decisione nella classifica.

Il punteggio su AnTuTu e il confronto con OnePlus

Il risultato complessivo ottenuto su AnTuTu è pari a 5.524.187 punti. Scomponendo il dato si scopre che 1.452.764 punti arrivano dalla CPU, mentre la GPU ne raccoglie ben 2.081.549, cifra che rappresenta la fetta più consistente dell’intero totale. La memoria contribuisce con 736.389 punti e la voce dedicata all’esperienza d’uso generale si ferma a 1.253.485. Numeri che, messi insieme, descrivono un dispositivo equilibrato ma capace soprattutto di dare il massimo sul fronte grafico.

Il dettaglio che colpisce di più riguarda però il paragone con il prossimo flagship di OnePlus, anch’esso equipaggiato con lo stesso chip Qualcomm. Il marchio è noto per la sua abilità nello spremere fino all’ultima goccia le prestazioni dei propri telefoni, eppure in questo test si è fermato a 5.384.433 punti. Parliamo di circa 140.000 punti in meno rispetto al rivale di Honor, e a parità di configurazione di memoria, il che rende il confronto ancora più significativo perché elimina una delle variabili che spesso spiegano le differenze tra due modelli con lo stesso processore.

Fonte: TecnoAndroid