Aruba down: posta elettronica in tilt, oltre 2.000 segnalazioni

Una mattinata complicata per molti utenti italiani, alle prese con un Aruba down che ha preso di mira soprattutto la posta elettronica. Poco dopo le 9:00 le segnalazioni hanno cominciato a crescere con una rapidità notevole e nel giro di pochi minuti sono passate dai valori tipici di una giornata qualunque a diverse centinaia. Alle 10:00 il portale Downdetector ne contava già 2.043, un numero che rende bene l’idea di quanto il disservizio si sia fatto sentire in breve tempo.

Il grafico racconta la vicenda meglio di tante parole. La curva mostra un’impennata molto netta proprio a partire dalle 9:00, con le segnalazioni che hanno superato quota 1.500 per poi continuare a salire ben oltre le 2.000. Non si è trattato nemmeno di un fenomeno circoscritto a una singola città o regione, perché la distribuzione geografica indica disagi segnalati da diverse zone d’Italia. Un quadro piuttosto ampio insomma, che ha coinvolto utenti sparsi un po’ ovunque lungo la penisola.

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La Webmail PEL al centro dei problemi

Guardando più da vicino i numeri emerge con chiarezza quale sia stato il servizio più colpito. Secondo i dati raccolti da Downdetector il 73% delle segnalazioni riguarda la Webmail PEL, quindi quasi tre utenti su quattro hanno lamentato difficoltà con la casella di posta. Una quota decisamente più contenuta, pari al 18%, è stata indicata come problema di connettività, mentre il restante 8% fa riferimento a malfunzionamenti legati all’hosting e ai siti web.

La ripartizione aiuta a capire la natura del disservizio Aruba. Il grosso delle difficoltà si è concentrato sulla gestione delle email, cioè sull’accesso alla webmail e sull’uso quotidiano della casella, mentre le altre voci hanno avuto un peso molto più marginale. Per chi utilizza la posta per lavoro o per comunicazioni importanti, un blocco di questo tipo nelle prime ore della mattina rappresenta comunque un intoppo tutt’altro che trascurabile.

La fibra regge e le segnalazioni scendono

Quel 18% attribuito alla connettività potrebbe far pensare a un guasto più esteso, ma almeno per il momento il dato non sembra indicare un problema generalizzato della fibra Aruba. Sulla rete FTTH non si registrano infatti particolari anomalie e le segnalazioni arrivate nel corso della mattinata appaiono concentrate principalmente sulla posta elettronica. I servizi di hosting risultano coinvolti anch’essi, ma in misura decisamente inferiore rispetto alla webmail.

Sul fronte delle spiegazioni ufficiali il quadro è rimasto piuttosto scarno. Durante il picco non sono state comunicate le cause del disservizio e nemmeno i tempi necessari per il completo ripristino, lasciando gli utenti senza indicazioni precise su cosa stesse accadendo dietro le quinte e su quando la situazione sarebbe tornata alla normalità.

Le notizie più recenti vanno però nella direzione sperata. Le segnalazioni legate al malfunzionamento di Aruba sono in netto calo e la curva che poco prima puntava verso l’alto ha iniziato a scendere in modo evidente. Il problema dovrebbe quindi essere stato risolto e i servizi di posta elettronica stanno progressivamente tornando a funzionare per gli utenti che nelle ore precedenti avevano riscontrato difficoltà.

Fonte: TecnoAndroid