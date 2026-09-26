Samsung Galaxy Watch 8 a 229 euro su Amazon, sconto fino al 31%

Chi possiede uno smartphone Android e sta pensando di acquistare un nuovo orologio intelligente trova in questi giorni un’occasione da non sottovalutare. Su Amazon il Samsung Galaxy Watch 8 è infatti proposto a un prezzo decisamente più basso rispetto al listino, con uno sconto che interessa entrambe le misure disponibili. La versione più compatta scende a 229 euro, mentre quella più grande si ferma a 248 euro. Due cifre che rendono il dispositivo molto più abbordabile per chi cerca un compagno da polso da affiancare al proprio telefono.

Perché Samsung Galaxy Watch 8 è una scelta sensata

Il punto di forza principale sta nel rapporto qualità/prezzo, che con questa promozione diventa ancora più interessante. Il Galaxy Watch 8 si rivolge soprattutto a chi utilizza un telefono Android e vuole un modello completo senza dover spendere cifre troppo alte. Non è un dettaglio da poco, visto che l’integrazione con l’ecosistema del proprio smartphone resta uno dei criteri più importanti nella scelta di un orologio connesso.

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Sul fronte estetico e tecnico spicca il display AMOLED di forma circolare, una soluzione che richiama l’aspetto di un orologio tradizionale e che molti utenti continuano a preferire rispetto ai quadranti rettangolari. Lo schermo raggiunge una luminosità massima di 3000 nits, un valore elevato che permette di leggere notifiche e informazioni con facilità anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole. Per un accessorio che si consulta decine di volte al giorno la visibilità del pannello fa davvero la differenza.

Le configurazioni in promozione sono quelle nella colorazione Dark Gray, con connettività Bluetooth e in versione italiana. Nel nome ufficiale del prodotto compare anche il riferimento a Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Samsung che accompagna il dispositivo.

Prezzi e sconti delle due versioni su Amazon

Guardando nel dettaglio le cifre il risparmio è piuttosto consistente. La variante da 40 mm ha un prezzo di listino di 329 euro e viene ora venduta a 229 euro, quindi con un taglio netto di 100 euro che corrisponde a circa il 30%. Chi invece preferisce una cassa più ampia può puntare sulla versione da 44 mm, che passa da 359 euro a 248 euro. In questo caso lo sconto arriva a 111 euro, pari più o meno al 31%.

Tra le due misure ballano appena 19 euro, una differenza contenuta che permette di scegliere in base alle proprie preferenze e alla dimensione del polso più che al budget. La versione compatta tende a risultare più discreta e leggera, mentre quella più grande offre uno schermo più generoso su cui leggere i contenuti. In entrambi i casi il Samsung Galaxy Watch 8 è venduto e spedito direttamente da Amazon, un aspetto che molti acquirenti considerano una garanzia in termini di tempi di consegna e gestione di eventuali resi.

Chi fosse interessato deve però tenere presente che si tratta di prezzi soggetti a variazioni. L’offerta è stata verificata il 26 settembre alle ore 11 e le cifre indicate potrebbero cambiare in qualsiasi momento, al rialzo o al ribasso, come accade spesso con le promozioni sulla piattaforma di Amazon.

Fonte: TecnoAndroid