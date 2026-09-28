Apple, i controlli parentali di iOS 27 in un video animato

Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo video dedicato ai controlli parentali, pensato per mostrare ai genitori come gestire le funzioni, vecchie e nuove, degli account per bambini. Il filmato è arrivato il 24 settembre 2026, a pochi giorni dal debutto di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Sono gli aggiornamenti che hanno portato con sé un pacchetto piuttosto corposo di novità sul fronte della sicurezza dei più piccoli su tutti i dispositivi della casa di Cupertino.

Il tono scelto è decisamente leggero. Si tratta di un’animazione dal taglio divertente, che passa in rassegna diverse possibilità introdotte con i nuovi sistemi operativi e ricorda allo stesso tempo gli strumenti già disponibili da tempo. L’obiettivo dichiarato dalla stessa Apple è aiutare le famiglie a mantenere i “bambini ancora più al sicuro su iPhone, iPad e Mac”, una frase che racchiude bene lo spirito dell’intera iniziativa e il messaggio che l’azienda vuole far arrivare ai genitori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple, controlli parentali: tutto parte dall’account per bambini

Il punto di partenza, secondo la spiegazione fornita nel video, è la configurazione di un account per bambini. Proprio questo passaggio permette ai genitori di scegliere protezioni adatte all’età del figlio sui dispositivi personali che il ragazzo utilizza ogni giorno. Senza questa base il resto degli strumenti non entra in gioco, ed è per questo che la parte iniziale del filmato si concentra proprio qui.

Una volta impostato il profilo, il ventaglio di opzioni si allarga parecchio. Gli adulti possono decidere quali tipologie di app siano accessibili ai figli e approvare l’arrivo di nuove applicazioni e giochi attraverso Ask to Buy, la funzione che trasforma ogni download in una richiesta da autorizzare. Accanto a questa c’è una novità pensata per la navigazione, chiamata Ask to Browse, che consente di concedere o negare l’accesso ai singoli siti web in Safari. Praticamente la supervisione non si ferma più alle applicazioni installate ma si estende anche a ciò che passa dal browser, un tassello che mancava nel mosaico delle protezioni offerte finora.

Contatti, comunicazioni e tempo davanti allo schermo

Il filmato però non si limita a questo. Tra gli strumenti mostrati compaiono i controlli per approvare nuovi contatti, così che i più piccoli non possano aggiungere persone senza il via libera di mamma o papà. Viene poi messa in evidenza la funzione Sicurezza nelle comunicazioni, conosciuta in inglese come Communication Safety, che con gli ultimi aggiornamenti è stata ampliata rispetto alla versione precedente.

C’è spazio anche per due novità legate alla gestione del tempo, ovvero Time Allowances e Schedules. Si tratta di strumenti nuovi di zecca che aiutano le famiglie a organizzare le giornate dei figli davanti agli schermi, uno dei temi più sentiti da chi ha bambini in casa con uno smartphone o un tablet tra le mani. L’elenco presentato nell’animazione prosegue poi con altre funzioni, a conferma di quanto sia ampio il pacchetto di controlli parentali messo a punto da Apple per iPhone, iPad e Mac con l’arrivo di iOS 27 e degli altri sistemi operativi.

Un dettaglio curioso riguarda infine lo stile grafico. Pur con un aspetto molto diverso, il nuovo video richiama in qualche modo “Intention”, il filmato che aprì la WWDC 2013. In entrambi i casi l’azienda ha puntato su forme semplici e movimenti giocosi per trasmettere il significato di ciò che racconta e anche le sensazioni legate all’argomento trattato.

Fonte: TecnoAndroid