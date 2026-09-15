Samsung Galaxy S26 FE a 649 euro su Amazon con Prime Student

Chi ha un abbonamento Prime Student attivo può portarsi a casa Samsung Galaxy S26 FE a 649 euro su Amazon, nella colorazione Blueberry con 128GB di memoria interna. Lo sconto si attiva direttamente nel carrello e taglia il prezzo in modo piuttosto deciso rispetto al listino ufficiale Samsung Italia, che per questa configurazione parla di 819 euro. Un dettaglio che merita attenzione, perché la gamma Fan Edition è appena arrivata sul mercato e di solito i ribassi importanti sui modelli nuovi si fanno attendere parecchio.

C’è poi un aspetto che va oltre il prezzo. Si tratta del primo smartphone della serie S26 a debuttare con One UI 9 basata su Android 17, quindi chi guarda al software e al supporto negli anni ha qualche motivo in più per tenerlo d’occhio. Samsung promette fino a sette generazioni di aggiornamenti Android e sette anni di patch di sicurezza, numeri che in questa fascia di mercato pesano parecchio nella scelta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa c’è dentro Samsung Galaxy S26 FE

Il cuore del dispositivo è il SoC Exynos 2500, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, abbinato a una CPU a 10 core e alla GPU Xclipse 950, la stessa unità grafica già vista all’opera su Galaxy Z Flip 7. Tradotto in pratica, significa potenza sufficiente per gestire senza affanni sia il multitasking quotidiano sia i giochi più pesanti.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel), refresh rate che arriva a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 1.900 nit. Sopra c’è il Gorilla Glass Victus+, che dovrebbe reggere meglio graffi e cadute accidentali, quelle che capitano sempre nel momento peggiore.

Sul retro trovano posto tre sensori. Il principale è un grandangolare da 50MP con stabilizzazione ottica, apertura F1.8 e campo visivo di 84 gradi. Lo affiancano un ultra grandangolare da 12MP (F2.2, FOV 123 gradi) e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x, digitale fino a 30x, anch’esso stabilizzato e con apertura F2.4. Davanti c’è una fotocamera frontale da 12MP con campo visivo ampio, pensata per selfie di gruppo e videochiamate.

Tra le funzioni software vale la pena citare My FanCam, già vista e apprezzata sui pieghevoli Galaxy. In sostanza riconosce un soggetto e lo mantiene automaticamente al centro dell’inquadratura durante la registrazione video, senza bisogno di inseguirlo a mano con il telefono.

La batteria è da 4.900 mAh e supporta la ricarica cablata fino a 45W, oltre a quella wireless da 15W. La memoria, come detto, è configurata con 8GB di RAM e 128GB di spazio per file e applicazioni.

Come funziona lo sconto Prime Student

La meccanica dell’offerta è semplice. Su Amazon Galaxy S26 FE da 128GB viene proposto a 799 euro, già leggermente sotto il listino Samsung. A quel punto entra in gioco il ribasso riservato agli studenti, che si applica automaticamente nel carrello e fa scendere la cifra finale a 649 euro. Il risparmio rispetto al prezzo Amazon è quindi di 150 euro, una riduzione che si attesta intorno al 19%.

L’unico requisito è avere l’abbonamento Prime Student attivo nel momento in cui si completa l’ordine. Senza quello, lo sconto non compare e il prezzo resta quello standard. La promozione riguarda la variante Blueberry, una delle colorazioni con cui Samsung ha aperto la nuova stagione Fan Edition.