Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ nei render: notch e doppia camera

I render in alta risoluzione di Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+ hanno praticamente messo in chiaro come saranno i prossimi tablet di fascia alta di Samsung, mostrandoli fronte e retro e da più angolazioni. Le immagini arrivano dopo settimane di indiscrezioni sui prezzi e dopo qualche scatto di qualità piuttosto scarsa già circolato in rete, e questa volta il livello di dettaglio permette di ragionare su cose concrete: cornici, fotocamere, colori disponibili.

Partiamo dal modello più imponente. Galaxy Tab S12 Ultra resta fedele a una formula che chi segue la serie riconosce al primo sguardo, con cornici sottili e uniformi su tutti i lati e un piccolo notch che ospita la fotocamera frontale. Sul retro compare un doppio sistema di fotocamere accompagnato da flash LED, mentre l’impostazione generale del progetto parla chiaramente la lingua dell’orizzontale: persino il logo è posizionato pensando all’uso in landscape, quello tipico di chi lavora con la tastiera agganciata o guarda contenuti in streaming appoggiando il tablet su una superficie. Confermato, e sarebbe stata una sorpresa il contrario, il supporto alla S Pen. Le colorazioni previste sono due, grigio e argento.

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Cosa cambia tra Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+

Il fratello minore si chiama Galaxy Tab S12+ e si colloca un gradino più in basso nella gamma, pur condividendo la stessa palette di colori. Le differenze però si vedono, e non serve una lente d’ingrandimento. Le cornici richiamano quelle della generazione precedente, quindi risultano leggermente più spesse rispetto a quelle dell’Ultra, mentre sul retro la scelta è più sobria: una singola fotocamera al posto del doppio modulo del modello superiore. Dettagli che, messi insieme, raccontano la solita strategia di differenziazione interna alla famiglia, con il modello top che si prende le rifiniture più curate e quello intermedio che punta su un equilibrio tra dimensioni e prezzo.

Sul fronte hardware le informazioni disponibili indicano per Galaxy Tab S12 Ultra un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con refresh rate a 120 Hz, lo stesso pannello già utilizzato sull’attuale Tab S11 Ultra. Una scelta di continuità che, considerando la qualità di quel display, difficilmente farà storcere il naso. Per il resto delle specifiche tecniche il quadro è ancora incompleto, e su questo conviene aspettare comunicazioni ufficiali.

Versioni 5G e Wi-Fi, lancio ancora senza data

Entrambi i tablet sono già passati dal Google Play Console, il database che spesso anticipa le configurazioni dei dispositivi in arrivo, e da lì è emersa la conferma della doppia variante di connettività: ci saranno sia i modelli 5G sia quelli solo Wi-Fi. La distribuzione, come sempre accade con i tablet Samsung, cambierà da mercato a mercato, quindi non è detto che tutte le combinazioni di memoria e connettività arrivino ovunque.

Manca ancora una data di lancio ufficiale per la serie Galaxy Tab S12, ma il ritmo con cui si sono accumulati i leak nelle ultime settimane lascia pensare che l’annuncio non sia lontano. Chi sta valutando l’acquisto di un tablet Android di fascia alta ha quindi un buon motivo per rimandare la decisione di qualche settimana e osservare come si muove Samsung, soprattutto perché i render mostrano prodotti già in fase avanzata, tipica dei dispositivi vicini alla presentazione.