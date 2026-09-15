Galaxy A08 debutta con batteria da 6.000mAh, più di S26 Ultra

Galaxy A08 è arrivato senza annunci in grande stile, senza eventi e senza comunicati trionfali: Samsung lo ha semplicemente pubblicato sui propri siti ufficiali serbo e bosniaco, lasciando che fossero le schede tecniche a parlare. E il dato che salta subito all’occhio è la batteria da 6.000mAh, esattamente come suggerivano le indiscrezioni delle settimane precedenti. Un numero curioso, se si pensa che il top di gamma della casa coreana, Galaxy S26 Ultra, si ferma a 5.000mAh. Vuol dire che il modello più economico della famiglia porta in dote il 20% di capacità in più rispetto al fratello maggiore.

Non è la prima volta che accade nella fascia bassa, dove lo spazio interno viene gestito con logiche diverse e dove l’autonomia conta più della sottigliezza. Resta comunque un piccolo paradosso che fa sorridere e che, nei negozi, diventa un argomento di vendita piuttosto efficace.

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Cosa cambia rispetto al modello precedente

Poco, a dirla tutta. Chi conosce Galaxy A07 uscito lo scorso anno ritroverà quasi tutto identico. Il display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ è lo stesso, notch a goccia compreso, una scelta estetica che nel 2026 ha un sapore decisamente retrò ma che consente di tenere bassi i costi. Sotto la scocca lavora ancora il processore Helio G99 di MediaTek, un chip collaudato, onesto, pensato per far girare bene le applicazioni quotidiane senza pretese di gaming spinto.

Nemmeno il comparto fotografico si muove di un millimetro. Davanti c’è una fotocamera da 8MP per selfie e videochiamate, dietro un modulo doppio con sensore principale da 50MP affiancato da una lente da 2MP dedicata all’effetto profondità. Configurazione classica per questa fascia di prezzo, senza grandangolo e senza teleobiettivo, dove il grosso del lavoro lo fa il software.

La memoria resta su livelli contenuti ma sensati: 4GB di RAM LPDDR5X con la funzione RAM+ per l’espansione virtuale, utile quando si tengono aperte diverse app insieme, e 128GB di spazio di archiviazione. Buona notizia per chi accumula foto e video, perché lo storage è espandibile tramite microSD, opzione ormai scomparsa dai modelli più costosi.

Batteria e aggiornamenti, i due argomenti veri

Il salto più concreto, come detto, riguarda l’energia. Si passa dai 5.000mAh di Galaxy A07 4G ai 6.000mAh di questo nuovo modello, allineandolo così a Galaxy A07 5G che già disponeva di questa capacità. Considerando un display HD+ e un processore poco esigente, l’autonomia dovrebbe essere il punto di forza principale del dispositivo, quello su cui punterà la comunicazione una volta che il lancio si allargherà ad altri mercati.

L’altro elemento che merita attenzione è il supporto software. Samsung mantiene anche su questo modello entry level la promessa dei 6 anni di aggiornamenti, una politica che sulla carta rende Galaxy A08 uno smartphone destinato a durare, almeno dal punto di vista della sicurezza e delle nuove versioni di sistema. È il tipo di garanzia che, su un telefono pensato per costare poco, pesa più di mezzo punto di frequenza di aggiornamento del display o di un sensore fotografico in più.