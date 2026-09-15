ADB Wi-Fi 2.0: debug wireless più stabile su Android 17

Chi sviluppa app per Android conosce bene la frustrazione del debug senza cavo, e proprio su questo terreno arriva ADB Wi-Fi 2.0, la revisione del sistema di collegamento wireless che Google ha inserito in Android 17. L’obiettivo dichiarato è semplice da riassumere: rendere le connessioni senza filo affidabili quanto quelle via USB, eliminando le cadute improvvise e le procedure di accoppiamento che finora hanno spinto molti sviluppatori a restare fedeli al buon vecchio cavetto. Il debug wireless su Android non è una novità assoluta, esiste da parecchi anni. Il problema è che non ha mai funzionato benissimo. Bastava un cambio di rete, uno schermo che si spegneva, un dispositivo messo in standby e la connessione saltava. A questo si aggiungeva un sistema di pairing macchinoso, nascosto tra i menu, che pochi avevano voglia di affrontare quando l’alternativa era collegare fisicamente il telefono al computer.

Cosa cambia davvero sotto il cofano

Google ha spiegato in dettaglio i tre interventi principali che compongono ADB Wi-Fi 2.0. Il primo riguarda il nuovo stack lato server, quindi il componente adb vero e proprio. Fino a oggi le connessioni wireless si interrompevano quando cambiava la configurazione di rete oppure quando i dispositivi venivano spenti, situazioni tutt’altro che rare nell’arco di una giornata di lavoro. Con il nuovo stack mDNS, che sostituisce sia Bonjour sia la vecchia implementazione, i dispositivi restano agganciati in modo molto più costante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il secondo intervento tocca la gestione della rete lato daemon, ovvero adbd. In precedenza il client mDNS della postazione di lavoro perdeva i servizi in modo sporadico e imprevedibile. Adesso il daemon disattiva automaticamente ADB Wi-Fi quando rileva una rete non fidata e si riattiva da solo nel momento in cui il dispositivo torna su una rete autorizzata dall’utente. Un comportamento più prudente sul fronte sicurezza e allo stesso tempo meno fastidioso nell’uso quotidiano.

Terzo punto, la scoperta dei dispositivi dentro Android Studio. Il pairing via Wi-Fi era difficile da trovare, sepolto in un percorso poco intuitivo. Ora basta attivare il debug wireless sul telefono e il dispositivo compare direttamente nel Device Manager dell’ambiente di sviluppo, senza cacce al tesoro tra le impostazioni.

I numeri che Google mette sul tavolo

Le percentuali diffuse da Google raccontano un miglioramento concreto. La connessione automatica risulta circa 32% più affidabile rispetto a prima, mentre i tempi di aggancio sono 66% più rapidi su circa 90% delle connessioni testate. Non si tratta di numeri astratti: tradotti nella pratica significano meno riavvii dell’ambiente, meno sessioni di debug interrotte a metà e meno tempo perso a ricollegare manualmente un telefono che ha deciso di sparire dall’elenco. Per chi lavora in Android Studio, l’accesso al debug wireless passa dal pulsante dedicato al pairing via Wi-Fi. Da lì compare un codice QR che, inquadrato con il dispositivo, stabilisce il collegamento ADB tra telefono e computer. Una procedura rapida, pensata per chi non ha voglia di digitare indirizzi IP e codici di accoppiamento a mano.

Perché il cavo potrebbe finalmente diventare opzionale

La scommessa di Google con ADB Wi-Fi 2.0 è che la comodità del wireless smetta di essere pagata con l’instabilità. Poter muovere il telefono liberamente, testare sensori, movimenti, fotocamera e gesture senza avere un cavo che tira da una parte all’altra della scrivania è un vantaggio evidente per chi sviluppa. Fino a ieri quel vantaggio veniva annullato dalle disconnessioni continue.

Il fatto che il nuovo sistema sia integrato in Android 17 significa che arriverà progressivamente su tutti i dispositivi aggiornati, senza richiedere configurazioni particolari da parte di chi sviluppa. La gestione automatica delle reti non fidate, in particolare, sposta parte del carico mentale dal programmatore al sistema operativo, che decide da solo quando è il caso di tenere attiva la connessione e quando invece è meglio chiuderla.