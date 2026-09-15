Nettuno al massimo: il mese migliore per osservarlo dal giardino

Chi ha sempre rimandato l’appuntamento con Nettuno ha finalmente il periodo giusto per provarci, perché questo è il mese migliore dell’anno per osservare il pianeta più lontano del Sistema Solare anche dal proprio giardino, senza spostarsi in cima a una montagna o prenotare una notte in osservatorio. Un’occasione che torna una volta all’anno e che, per una volta, non richiede attrezzature da professionisti né competenze particolari, solo un po’ di pazienza e un cielo che collabori.

Il punto è tutto qui, in fondo. Nettuno resta il corpo planetario più distante dal Sole tra quelli che orbitano attorno alla nostra stella, e questa distanza enorme lo rende un bersaglio ostico per chiunque alzi gli occhi al cielo. Non è il classico puntino luminoso che si nota per caso mentre si porta fuori il cane. Serve sapere dove guardare, serve un cielo ragionevolmente buio e serve, soprattutto, scegliere il momento in cui il pianeta si trova nelle condizioni migliori. Quel momento è adesso.

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Nettuno al massimo: perché proprio adesso è il periodo giusto

La logica dietro la scelta del mese migliore è la stessa che vale per tutti i pianeti esterni. Ci sono finestre in cui un corpo celeste si presenta nella posizione più favorevole rispetto alla Terra, e in quelle notti la sua luminosità tocca il massimo possibile per l’anno in corso. Per un oggetto già di per sé debole come Nettuno, quella differenza conta parecchio. Significa passare dal quasi impossibile al fattibile, almeno per chi ha a disposizione un binocolo decente o un piccolo telescopio.

Va detto chiaramente, però, per evitare delusioni: nessuno vedrà il disco azzurro delle immagini scattate dalle sonde spaziali. Quello che si osserva è un puntino, poco più di una stella tra le altre, riconoscibile soprattutto per la sua posizione e per il colore leggermente diverso. Ma è comunque il pianeta più lontano del Sistema Solare, e sapere che quella luce ha viaggiato per miliardi di chilometri prima di arrivare all’occhio ha un suo peso. Gli appassionati lo sanno bene, ed è una delle ragioni per cui questa caccia annuale continua ad attirare tanta gente.

E pochi giorni dopo tocca a Saturno

La parte interessante è che l’appuntamento non finisce lì. Appena qualche giorno più tardi sarà il turno di Saturno di raggiungere il proprio massimo di luminosità, offrendo un secondo motivo per tirare fuori l’attrezzatura dalla custodia. E qui il discorso cambia parecchio, perché Saturno è tutt’altra storia rispetto a Nettuno: visibile a occhio nudo senza troppe difficoltà, luminoso, e con quegli anelli che anche un telescopio modesto riesce a mostrare.

Due occasioni ravvicinate, quindi, per chi vuole organizzare una o due serate di osservazione del cielo senza complicarsi troppo la vita. Il consiglio pratico è sempre lo stesso: allontanarsi il più possibile dalle luci artificiali delle città, lasciare agli occhi il tempo di abituarsi al buio, che richiede una ventina di minuti buoni, e armarsi di una mappa stellare o di una delle tante applicazioni che aiutano a orientarsi tra le costellazioni.

Chi vive in zone particolarmente illuminate farà più fatica con Nettuno, mentre con Saturno il problema si pone meno. In ogni caso si tratta di finestre temporali che non si ripresenteranno prima di un anno intero, il che rende questo periodo dell’anno una di quelle occasioni che gli appassionati di astronomia segnano sul calendario con largo anticipo.