Samsung Galaxy S26, arrivano le patch di ottobre anche per S23 e S24

Samsung ha avviato a sorpresa la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, arrivato a poche ore di distanza dal rilascio della One UI 9. Il colosso coreano non si è fermato ai suoi top di gamma più recenti, perché in parallelo si stanno muovendo anche Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. I pacchetti però non sono tutti uguali e conviene guardarli con calma, modello per modello, per capire cosa contengono davvero.

Galaxy S26, arrivano già le patch di ottobre

La novità più curiosa riguarda proprio la famiglia Galaxy S26. I tre smartphone avevano appena ricevuto la One UI 9 stabile basata su Android 17, accompagnata dalle patch di settembre, e ora in Italia stanno accogliendo il firmware S94BXXS4BZIG. Il download si aggira intorno ai 550 MB e porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2026, quindi con un certo anticipo sul calendario.

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Evidentemente l’azienda aveva già pronto questo secondo pacchetto con le correzioni del mese successivo. Al momento però Samsung non ha ancora pubblicato l’elenco e i dettagli delle vulnerabilità risolte, informazioni che dovrebbero emergere nei prossimi giorni. Viste le tempistiche così strette, appare poco probabile che la casa di Seoul sia già intervenuta per sistemare qualche problema emerso con il primo rilascio della One UI 9 sui nuovi Galaxy S26.

Galaxy S24 e Galaxy S23 ricevono le correzioni di settembre

Nel frattempo cominciano a farsi vedere anche i nuovi update per le serie Galaxy S24 e Galaxy S23. Non si tratta ancora della One UI 9 con Android 17, per la quale servirà attendere qualche giorno in più. Il produttore sta infatti distribuendo le patch di sicurezza di settembre 2026, le stesse arrivate sui Galaxy S26 insieme al grande salto di versione.

Secondo il consueto bollettino diffuso dall’azienda, il pacchetto di questo mese interviene su 58 vulnerabilità CVE legate al sistema operativo Android in generale, 18 delle quali classificate come di livello critico. A queste si aggiungono 32 vulnerabilità SVE, che invece riguardano più da vicino i prodotti del marchio coreano.

La distribuzione per la serie Galaxy S24 è partita a livello globale con i firmware S92BXXSHDZI1, anche se in Italia non si è ancora visto nulla e l’arrivo potrebbe essere questione di ore. Galaxy S24 FE sta ricevendo la versione S721BXXSEDZI1 a cominciare da alcuni Paesi asiatici. Per la gamma Galaxy S23, invece, per ora si parla dell’India con i firmware S91*BXXSAFZI1, ma l’allargamento ad altri mercati non dovrebbe richiedere molto tempo. Il peso oscilla tra i 440 e i 560 MB a seconda del modello.

Tutti questi dispositivi riceveranno la One UI 9 e Android 17 nelle prossime settimane. Per la serie Galaxy S23 sarà quasi certamente l’ultimo major update della sua vita commerciale, mentre la serie Galaxy S24 continuerà a essere supportata almeno fino ad Android 21.

Come controllare e installare l’aggiornamento

Per verificare la disponibilità del nuovo firmware su Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra basta aprire le impostazioni di sistema. Il percorso da seguire parte da Impostazioni, prosegue con Aggiornamento software e termina con la voce Cerca aggiornamenti.

In alternativa è possibile affidarsi a Smart Switch, il software ufficiale di Samsung. È sufficiente collegare lo smartphone al computer e seguire le istruzioni mostrate dall’applicazione per completare l’installazione del pacchetto.

Fonte: TecnoAndroid