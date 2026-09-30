Hell Is Us su Switch 2 slitta ancora: arriva il 27 ottobre

Il debutto di Hell Is Us su Nintendo Switch 2 slitta di nuovo. L’avventura pubblicata da Nacon arriverà sulla console di casa Nintendo il 27 ottobre 2026 e abbandona così l’8 ottobre, la data fissata in precedenza. L’annuncio arriva direttamente da Rogue Factor, che con questo secondo rinvio ha dovuto rivedere anche il calendario dei contenuti pensati per chi il gioco lo possiede già.

Stavolta la motivazione è diversa rispetto al passato. Lo sviluppatore parla infatti di problemi logistici e di distribuzione che sfuggono al proprio controllo. Niente a che vedere quindi con la decisione presa qualche mese fa, quando lo spostamento era servito a evitare un periodo particolarmente affollato di nuove uscite.

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Un aggiornamento per tutti nello stesso giorno

Il cambio di data non riguarda soltanto la versione per Switch 2. Anche il grande aggiornamento dedicato al primo anniversario del titolo, previsto su tutte le piattaforme, è stato riprogrammato per il 27 ottobre. Lo studio spiega che la scelta punta a far accedere tutti i giocatori alla stessa esperienza nello stesso momento, allineando l’arrivo delle novità al lancio sulla console Nintendo.

Vale la pena ricostruire le tappe di questa piccola odissea. Il piano iniziale indicava il 24 settembre come giorno d’uscita. Poi, a luglio, era arrivato il primo slittamento di due settimane, con il team alla ricerca di una finestra meno congestionata. In quell’occasione Rogue Factor aveva motivato la decisione citando gli interessi dello studio, dei partner e dei giocatori. Ora il nuovo spostamento porta il debutto quasi alla fine di ottobre.

Un mondo senza mappa tra chimere e guerra civile

Chi non conosce ancora Hell Is Us deve sapere che il gioco è uscito sulle altre piattaforme nel 2025. Si tratta di un’avventura d’azione in terza persona che mescola combattimenti ravvicinati ed esplorazione, all’interno di un mondo semiaperto dove cercare risposte e affrontare creature misteriose. La scoperta dell’ambiente accompagna gli scontri lungo tutto il percorso, senza che uno dei due aspetti prenda davvero il sopravvento sull’altro.

L’ambientazione è un Paese spaccato dalla guerra civile e travolto da una calamità misteriosa. Proprio questo evento ha dato vita a esseri soprannaturali contro cui le armi moderne non servono a nulla. Il protagonista si muove nelle terre infestate dalle chimere con una spada arrivata da un’altra epoca e un drone al suo fianco, mentre indaga sulle origini di queste presenze.

Uno degli elementi più caratteristici riguarda il modo in cui si esplora. Non ci sono mappa, bussola o indicatori delle missioni. La scrittura e il level design sono costruiti per lasciare al giocatore la libertà di scegliere quale direzione prendere, affidandosi all’osservazione e all’istinto per svelare il mondo e i suoi segreti. Un approccio che richiede attenzione ai dettagli e una certa pazienza.

Sul fronte del sistema di combattimento, l’arsenale comprende spade, lance e asce forgiate appositamente per affrontare le creature soprannaturali. Per sopravvivere bisogna imparare a conoscere questi avversari e sfruttare con attenzione il drone durante gli scontri.

Fonte: TecnoAndroid