Mary Poppins, è in arrivo una serie più oscura dal produttore di Shogun

Sono passati 62 anni da quando Mary Poppins ha spinto intere generazioni a cimentarsi con “supercalifragilistichespiralidoso”, lo scioglilingua più famoso della storia del cinema per famiglie. Ora quel mondo fatto di ombrelli e canzoni si prepara a cambiare pelle. È infatti in sviluppo una nuova serie tv che promette una versione decisamente più oscura, surreale e misteriosa del film del 1964, con il produttore di Shogun alla guida del progetto.

Il lungometraggio diretto da Robert Stevenson, con Julie Andrews e Dick Van Dyke come protagonisti, si è trasformato in poco tempo in uno dei grandi classici di Walt Disney Productions. Un successo enorme, che però non ha convinto proprio tutti. La prima a non essere soddisfatta fu la persona che quella tata magica l’aveva inventata, cioè P. L. Travers. L’autrice sosteneva che il film si allontanasse in diversi punti dal tono che aveva costruito con cura nei suoi romanzi. Una frizione così celebre da diventare a sua volta materia per il grande schermo: nel 2013 è uscito Saving Mr. Banks, con Emma Thompson e Tom Hanks, dedicato proprio al rapporto complicato tra la scrittrice e la trasposizione cinematografica.

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Il ritorno allo spirito dei romanzi di P. L. Travers

Il nuovo progetto nasce con un’intenzione piuttosto chiara, ovvero recuperare quegli elementi dei libri che nella pellicola erano rimasti fuori. La serie su Mary Poppins partirà dalle otto novelle firmate dalla Travers e allargherà in modo considerevole l’universo narrativo, spingendosi ben oltre le mura di casa Banks, che nel film restava il centro quasi assoluto della vicenda.

Chi conosce i testi originali sa che lì dentro succede di tutto. Ci sono viaggi istantanei in giro per il mondo, incontri con regni che sembrano usciti dalle fiabe e perfino merende a base di tè consumate sul tetto. Soprattutto ci sono situazioni molto più strane e imprevedibili rispetto a quelle mostrate nel classico Disney, dove la magia aveva un volto rassicurante e colorato. Sulla pagina l’atmosfera è più sfuggente, a tratti enigmatica, ed è proprio questo lato meno addomesticato del personaggio che la produzione sembra voler riportare in primo piano. Praticamente l’idea è restituire alla tata più famosa della letteratura inglese quella dimensione bizzarra che la versione cinematografica aveva smussato.

Chi c’è dietro la nuova serie e il ruolo di Disney

Va detto che il lavoro si trova ancora in una fase molto iniziale. Per il momento il nome di punta è quello di Tom Winchester, già coinvolto in Shogun, che figura come produttore e sviluppatore della serie per Pure Fiction Television. Al suo fianco partecipano allo sviluppo anche See-Saw Films, la casa di produzione che ha dato vita a Heartstopper, e l’agenzia britannica Hamilton Hodell.

Un capitolo a parte riguarda Disney, che attualmente non fa parte del progetto. Esistono comunque delle conversazioni in corso per valutare un suo possibile coinvolgimento. Del resto lo studio ha un legame molto forte con il personaggio, e non solo per il film originale. Nel 2018 aveva già riportato in sala la tata con il sequel Il ritorno di Mary Poppins, interpretato da Emily Blunt e Lin Manuel Miranda.

Fonte: TecnoAndroid