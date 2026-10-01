Bose Noise Cancelling Wired Earbuds, ANC con filo dopo 11 anni

Dopo 11 anni lontano dal mondo cablato, Bose ha deciso di tornare agli auricolari con filo senza rinunciare alla tecnologia oggi più richiesta. I nuovi Bose Noise Cancelling Wired Earbuds sono infatti i primi modelli con cavo presentati dall’azienda americana dal 2015 e integrano la cancellazione attiva del rumore, dichiarata già nel nome. Il prodotto sembra guardare soprattutto alla Gen Z, che negli ultimi tempi ha riscoperto con un certo entusiasmo questo formato considerato da molti ormai superato.

Non si tratta però di un’operazione nostalgica fine a sé stessa. Il concetto alla base è semplice e per certi versi va controcorrente: nessuna batteria da ricaricare, nessuna custodia di ricarica da portare in tasca e nessun rischio di restare senza musica a metà giornata. Chi ha sempre trovato scomodo dover ricaricare le cuffiette ogni pochi giorni trova finalmente un’alternativa concreta, che unisce la praticità del cavo alla modernità dell’ANC. La proposta può interessare anche chi passa molte ore davanti al PC o lavora in smart working e cerca qualcosa di affidabile da indossare tutto il giorno.

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Connettore USB C e due modalità per la cancellazione del rumore

Il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda il cavo, che non termina con il classico jack da 3,5 mm ma con un connettore USB C. Una scelta sensata, visto che quasi tutti gli smartphone hanno ormai abbandonato l’ingresso audio tradizionale. In questo modo gli auricolari di Bose risultano da subito compatibili con telefoni e laptop recenti e possono contare su una trasmissione audio lossless a bassa latenza, un vantaggio non da poco rispetto a molte soluzioni senza fili.

La riduzione dei suoni esterni si affida a due microfoni per ciascun auricolare e si controlla tramite un pulsante collocato sul telecomando lungo il cavo. Le opzioni disponibili sono tre. La modalità “Quiet” abbatte i rumori ambientali, mentre la modalità “Aware” fa l’esatto opposto e li amplifica, così da restare consapevoli di ciò che accade intorno. In alternativa l’ANC può essere disattivato del tutto. Sullo stesso telecomando trova posto anche un microfono dedicato alle chiamate, progettato per captare bene la voce senza bisogno di avvicinare il filo alla bocca.

Dotazione, colori e prezzo dei Bose Noise Cancelling Wired Earbuds

Il cavo misura circa 1,3 metri e la certificazione IPX4 garantisce protezione da sudore, pioggia e schizzi. Meglio invece evitare di immergerli in acqua, perché la resistenza non arriva a tanto. Nella confezione dei Bose Noise Cancelling Wired Earbuds sono inclusi tre misure di gommini in silicone e due misure di alette di stabilizzazione, particolarmente utili a chi li usa durante l’attività fisica. Completa la dotazione una custodia con zip, comoda per il trasporto quotidiano.

Sul fronte estetico la scelta è tra tre colorazioni: nero, bianco fumo e un verde battezzato “dewdrop mint”, proposto in edizione limitata. Il prezzo ufficiale è di EUR 87, cioè circa 85 euro al cambio attuale. I preordini sono già aperti sul sito ufficiale di Bose e le prime spedizioni sono attese intorno a metà ottobre.

Fonte: TecnoAndroid