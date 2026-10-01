Honor MagicPad 4 (12.1): 165 Hz, ma non è il modello di giugno

Honor ha presentato ufficialmente due nuovi tablet Android 16 che affiancano gli smartphone della serie Magic9, arrivati da pochissimo. I protagonisti sono Honor MagicPad 4 (12.1) e il più economico Honor Tablet X10 Pro Max, due dispositivi con caratteristiche ben distinte e pensati per fasce di pubblico differenti. Sulla carta le specifiche sono solide, ma alcuni dettagli meritano un’occhiata più attenta, a partire dal nome del modello di punta.

Serve infatti una precisazione, perché la confusione è dietro l’angolo. MagicPad 4 (12.1) non è lo stesso tablet lanciato a giugno con il nome MagicPad 4. Quel modello aveva uno schermo OLED da 12.3 pollici e il chip Snapdragon 8 Gen 5. Il nuovo arrivato porta una denominazione quasi identica ma una scheda tecnica sensibilmente diversa, e distinguere i due prodotti non è affatto immediato.

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MagicPad 4 (12.1), schermo a 165 Hz e Snapdragon 8s Gen 4

Il modello più ambizioso della coppia monta un display IPS LCD da 12.1 pollici con risoluzione di 3.000 x 1.872 pixel. La frequenza di aggiornamento arriva a 165 Hz e la luminosità di picco tocca i 700 nit. Si tratta quindi di un pannello LCD e non OLED, che rinuncia a qualcosa sul fronte del contrasto ma offre una fluidità notevole.

A muovere il tutto c’è il processore Snapdragon 8s Gen 4, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e a 256 GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 10.100 mAh e supporta la ricarica rapida da 66W. Il comparto fotografico si affida a una fotocamera frontale da 8 megapixel e a una posteriore da 13 megapixel, mentre il software è MagicOS 10 basato su Android 16.

Entrambe le configurazioni sono esclusivamente WiFi e non prevedono alcuna connettività cellulare. Per quanto riguarda i prezzi, la versione da 8 GB parte da circa 540 euro al cambio, mentre quella da 12 GB sale a circa 600 euro.

Honor Tablet X10 Pro Max, il modello più accessibile

Chi cerca uno schermo più ampio spendendo meno trova in Honor Tablet X10 Pro Max l’alternativa naturale. Il display è un IPS LCD da 13 pollici con risoluzione di 2.500 x 1.560 pixel e refresh rate a 120 Hz. Anche in questo caso la luminosità massima raggiunge i 700 nit, esattamente come sul fratello maggiore.

Il cuore del dispositivo è il chip Snapdragon 6s 4G Gen 2, accompagnato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria resta identica, sempre da 10.100 mAh, ma la ricarica scende a 45W. Il sistema operativo è ancora MagicOS 10 su Android 16, mentre le fotocamere si fermano a 5 megapixel sia davanti sia dietro. Il prezzo di partenza si aggira intorno ai 335 euro al cambio. Le colorazioni disponibili sono due, Verde Foresta e Grigio Cangshan.

Disponibilità limitata alla Cina, almeno per ora

Al momento entrambi i tablet sono stati annunciati soltanto per il mercato cinese, e Honor non ha ancora confermato una distribuzione a livello globale. Finché non arriverà un annuncio ufficiale per l’Europa, i due modelli restano quindi fuori dalla portata degli acquirenti italiani.

Non è però da escludere un debutto anche dalle nostre parti. L’azienda ha già portato in Italia prodotti come Honor Pad 20 e Honor Pad 20 Pro, e in caso di arrivo i nuovi tablet verrebbero probabilmente proposti con prezzi adeguati al mercato europeo.

Fonte: TecnoAndroid