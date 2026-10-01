Blacksmith Master sfida GTA 6: versione 1.0 il 19 novembre

L’editore di Manor Lords non ha alcuna intenzione di farsi intimorire da GTA 6 e ha scelto di lanciare un proprio gioco esattamente nello stesso giorno. Hooded Horse ha infatti confermato che Blacksmith Master, un gestionale ambientato in un mondo medievale, lascerà l’Accesso Anticipato il 19 novembre per raggiungere finalmente la versione 1.0 su Steam. Una data che nel calendario delle uscite videoludiche pesa già parecchio proprio per l’arrivo del nuovo attesissimo capitolo firmato da Rockstar Games.

Il 19 novembre si prepara quindi a essere una giornata davvero particolare per il settore. Il debutto di GTA 6 sta già condizionando le scelte di molte aziende e non sono pochi gli sviluppatori e i publisher che hanno deciso di spostare le proprie produzioni pur di evitare uno scontro diretto con il colosso di Rockstar. Hooded Horse invece va nella direzione opposta e non sembra affatto preoccupato dalle possibili ripercussioni sui suoi nuovi titoli.

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Una scelta rischiosa solo in apparenza

Vista da fuori la mossa potrebbe sembrare un azzardo, considerando l’attenzione enorme che circonda il gioco di Rockstar Games. Il ragionamento dell’editore però è piuttosto semplice. Per Hooded Horse il confronto riguarda soprattutto produzioni molto diverse tra loro, pensate per pubblici che difficilmente si sovrappongono. Da una parte c’è un gigantesco action open world, dall’altra un gestionale medievale in cui l’attenzione si concentra su tutt’altro.

A spiegare la decisione ci ha pensato direttamente Tim Bender, CEO dell’azienda, che ha scelto di rispondere con una battuta: “Non siamo preoccupati che GTA esca lo stesso giorno? In realtà è una strategia: le persone che cercano una versione PC per rubare auto e sparare ai nemici scopriranno invece che vogliono controllare piccoli uomini che battono ferri di cavallo”. Una frase ironica che però lascia intravedere una certa sicurezza da parte del publisher.

Tim Bender: “nessun problema” per Blacksmith Master

Al di là dello scherzo, Bender ha poi voluto chiarire in modo esplicito che l’azienda non vede nel titolo di Rockstar una minaccia concreta per il lancio di Blacksmith Master. Le sue parole sono state piuttosto nette: “Scherzi a parte, GTA non avrà assolutamente alcun effetto sull’uscita di Blacksmith Master. Nessun problema. Gli sviluppatori indipendenti si preoccupano troppo di lanciare i propri giochi vicino a questo o quel titolo importante. Certo, non lanciate il vostro action adventure AAA pensato principalmente per le console il 19 novembre, ma per il resto non c’è motivo di preoccuparsi”.

Il messaggio rivolto agli sviluppatori indipendenti è chiaro. Evitare la sovrapposizione con GTA 6 ha senso soprattutto per chi propone un’esperienza simile e punta sullo stesso pubblico, ovvero quello dei grandi action adventure destinati in primo luogo alle console. Per tutti gli altri il timore di finire schiacciati sarebbe in buona parte eccessivo secondo il numero uno di Hooded Horse.

Il riferimento è evidentemente al fatto che il mercato non è composto soltanto da grandi action open world per PS5 e Xbox Series X e S. Esistono anche giochi molto differenti, pensati per altri giocatori e per altre piattaforme, che con ogni probabilità non si lasceranno frenare dall’uscita del titolo di Rockstar. Sarà il mercato a stabilire se questa valutazione si rivelerà corretta, quando Blacksmith Master abbandonerà l’Accesso Anticipato e arriverà alla versione 1.0 su Steam il prossimo 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid