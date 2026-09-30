Avengers: Doomsday, prevendite in Italia dal 5 ottobre

Le prevendite di Avengers: Doomsday in Italia hanno finalmente una data precisa, e chi aspetta da tempo il ritorno dei supereroi più famosi della Marvel può già segnarla sul calendario. A partire dal 5 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per il nuovo capitolo della saga, che arriverà nelle sale il 16 dicembre. Mancano ormai poche settimane e l’attesa, com’è facile immaginare, cresce di giorno in giorno tra gli appassionati.

Per Marvel non si tratta di un’uscita qualunque. Quello di dicembre è considerato uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’anno e, nelle intenzioni dello studio, dovrebbe rappresentare il punto di partenza per la rinascita dell’intero franchise. Un obiettivo ambizioso, che aiuta a capire il lavoro fatto negli ultimi mesi per preparare il terreno e tenere accesa la curiosità del pubblico senza mai lasciarla raffreddare.

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Prevendite al via il 5 ottobre, ecco come acquistare i biglietti

Il primo tassello di questa strategia è stata la versione arricchita di Endgame, pensata proprio per introdurre il nuovo film e dare un filo logico agli eventi che porteranno alla prossima avventura corale. Una mossa furba per riaccendere l’entusiasmo dei fan e allo stesso tempo rinfrescare la memoria a chi si era un po’ perso per strada. Adesso però il tempo stringe davvero e l’attenzione si sposta tutta sulla corsa ai posti in sala.

I biglietti si potranno comprare attraverso il sito ufficiale dedicato al film, che verrà aggiornato progressivamente con l’elenco dei cinema, gli orari degli spettacoli e la disponibilità dei posti. Conviene quindi tenerlo d’occhio con una certa regolarità, perché le informazioni non arriveranno tutte in una volta ma verranno aggiunte poco alla volta, man mano che le sale confermeranno la programmazione.

Che l’interesse sia altissimo non sorprende nessuno. Da svariati mesi Marvel Studios accompagna i fan con una lunga serie di brevi teaser e filmati, piccoli assaggi che hanno contribuito ad alimentare le aspettative attorno ad Avengers: Doomsday. Ogni nuovo frammento pubblicato ha avuto l’effetto di aumentare la voglia di scoprire qualcosa in più. E guardando ciò che lo studio è riuscito a mettere insieme, tanta trepidazione appare più che giustificata.

Registi, produttori e un cast da capogiro

Dietro la macchina da presa tornano Anthony e Joe Russo, la coppia di registi che aveva già guidato Avengers: Infinity War ed Endgame e che conosce quindi molto bene le dinamiche di questi grandi film corali. Tra i produttori figura invece Kevin Feige, nome che per chi segue l’universo Marvel non ha davvero bisogno di presentazioni.

Ma è soprattutto il cast a dare la misura della portata del progetto. Sul grande schermo compariranno Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth, affiancati da Pedro Pascal, Paul Rudd e Anthony Mackie. Nel gruppo ci saranno anche Florence Pugh, Vanessa Kirby, Tom Hiddleston e Sebastian Stan, insieme a numerosi altri volti dell’universo Marvel che completeranno una formazione decisamente corposa. Un elenco di nomi che da solo basta a far capire quanto la casa dei supereroi punti su questo film.

Per vederli tutti insieme bisognerà aspettare il 16 dicembre, ma già dal 5 ottobre gli spettatori italiani potranno assicurarsi il proprio posto in sala per Avengers: Doomsday.

Fonte: TecnoAndroid