Android Auto, bug sulle chiamate con alcuni smartphone pieghevoli

Un malfunzionamento di Android Auto sta mettendo in difficoltà chi utilizza uno smartphone pieghevole in auto, e in particolare chi ha scelto un modello a conchiglia. Il problema riguarda le chiamate in uscita, che non partono quando il telefono è chiuso e collegato al sistema dell’auto. Si tratta di un difetto emerso con una certa lentezza rispetto al solito, e il motivo è abbastanza intuibile.

Di norma i bug di Android Auto vengono a galla in fretta, perché la piattaforma è utilizzata ogni giorno da una platea enorme di automobilisti e basta poco perché le segnalazioni si moltiplichino. Stavolta le cose sono andate diversamente. Il difetto colpisce una nicchia precisa, cioè i pieghevoli a conchiglia, che rappresentano ancora una piccola porzione del mercato. Meno dispositivi coinvolti significano meno utenti che si accorgono dell’anomalia e quindi meno voci che si alzano per denunciarla. Ecco perché la questione è venuta fuori solo gradualmente, quasi in sordina.

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Motorola Razr e Galaxy Z Flip tra i modelli coinvolti

La maggior parte delle segnalazioni arriva dai possessori di Motorola Razr, che finora sembrano i più colpiti o almeno i più attivi nel far notare la cosa. Scavando un po’ più a fondo, però, emerge che il problema non si limita ai dispositivi del marchio statunitense. Anche diversi utenti di Samsung Galaxy Z Flip hanno raccontato di essersi trovati nella stessa situazione, segno che il bug non dipende da un singolo produttore ma riguarda in modo più ampio la categoria dei telefoni che si chiudono a libretto in verticale.

Il dettaglio non è secondario. Quando un difetto si presenta su prodotti di aziende diverse è difficile attribuirlo a una personalizzazione specifica del software di un solo marchio. Il denominatore comune, in questo caso, è proprio il formato a conchiglia abbinato all’uso di Android Auto. Per chi possiede un Razr o un Galaxy Z Flip la conseguenza pratica è la stessa, indipendentemente dal logo stampato sulla scocca.

Cosa succede esattamente quando il telefono è chiuso

Il cuore del malfunzionamento è piuttosto circoscritto. In sostanza, quando lo smartphone è chiuso e risulta collegato ad Android Auto, avviare una telefonata diventa impossibile. Le chiamate in uscita semplicemente non partono. È una situazione tutt’altro che rara, visto che chi guida tende a lasciare il telefono ripiegato e a gestire tutto dallo schermo dell’auto, proprio per non doverlo maneggiare mentre è al volante.

Sul fronte opposto, invece, non ci sono intoppi. Le chiamate in entrata continuano a funzionare normalmente, quindi chi riceve una telefonata può rispondere senza difficoltà anche con il pieghevole chiuso. Il blocco colpisce soltanto il gesto di chiamare qualcuno, non quello di ricevere. Una differenza che rende il problema meno grave di quanto potrebbe essere, ma comunque fastidioso per chi si affida ad Android Auto proprio per telefonare in sicurezza durante gli spostamenti.

Fonte: TecnoAndroid