PDP Victrix Pro BFG dimezzato: il pad modulare ora costa 99,99€ su Amazon

Il controller PDP Victrix Pro BFG per PC e Xbox scende a 99,99 euro su Amazon, a fronte di un prezzo consigliato di 199,99 euro. Il taglio è di 100 euro tondi e corrisponde a uno sconto del 50%, un ribasso che arriva in occasione della Festa delle Offerte Prime 2026, in programma il 6 e 7 ottobre. La finestra quindi è piuttosto stretta, e riguarda chi da tempo cerca un pad modulare da plasmare sulle proprie abitudini di gioco senza spendere cifre importanti.

Sul fronte dell’acquisto le condizioni sono quelle classiche delle offerte gestite direttamente dal colosso dell’ecommerce. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, la consegna avviene nel giro di pochi giorni e, se il controller non dovesse convincere, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni. Un dettaglio non da poco per un accessorio che, per sua natura, va provato con le mani prima di capire se fa davvero al caso proprio.

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Un design modulare che si adatta a ogni stile di gioco

Il cuore del Victrix Pro BFG sta proprio nella sua impostazione modulare. Si tratta di un controller wireless, che però può essere utilizzato anche via cavo grazie al collegamento incluso nella confezione. Così chi preferisce giocare senza fili ha piena libertà di movimento, mentre chi vuole una connessione fisica non deve acquistare nulla a parte.

La configurazione si può cambiare in modo piuttosto profondo. Nella dotazione ci sono infatti 4 stick intercambiabili, 3 diverse croci direzionali e vari moduli da montare in base alle esigenze del momento. Il risultato è un pad che non obbliga ad adattarsi a una disposizione fissa dei comandi, ma che può essere rimodellato a seconda del genere o delle preferenze personali, anche passando da un titolo all’altro.

Non mancano poi i trigger di frizione brevettati, regolabili su 5 punti di arresto, affiancati dalla modalità Hair Trigger. A questi si aggiungono 4 pulsanti posteriori mappabili, utili per spostare alcune funzioni dietro l’impugnatura e lasciare liberi i pollici. Tutto il resto passa dall’app gratuita Victrix Control Hub, che permette di intervenire su diverse personalizzazioni e di rifinire il comportamento del controller nei dettagli.

Audio Dolby Atmos e prezzo dimezzato per le Offerte Prime

Oltre alla parte legata ai comandi, il dispositivo punta anche sul suono. Il PDP Victrix Pro BFG integra infatti un sistema audio a bassa latenza con Dolby Atmos, pensato per offrire un audio surround spaziale durante le sessioni di gioco. Un elemento che completa il pacchetto e lo rende qualcosa di più di un semplice gamepad dalle molte opzioni.

Nel complesso parliamo di un prodotto molto apprezzato, che con questo prezzo diventa ancora più interessante. Passare da 199,99 a 99,99 euro significa portarsi a casa un controller modulare, con stick e croci direzionali intercambiabili, trigger regolabili, pulsanti posteriori e audio spaziale alla metà della cifra di listino. Va ricordato che lo sconto è legato alla Festa delle Offerte Prime e resta valido soltanto il 6 e 7 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid