Metro Redux Next Gen gratis: 4K fino a 120 fps su console

4A Games ha annunciato Metro Redux Next Gen, un aggiornamento gratuito pensato per Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux che porta i due capitoli della saga sull’hardware di ultima generazione. Non si tratta di un semplice ritocco, perché l’intervento rivede a fondo la parte grafica e tocca diversi altri aspetti dell’esperienza. Su PC l’appuntamento è fissato per il 22 ottobre, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno il 29 ottobre. Chi gioca in Giappone dovrà invece pazientare fino a novembre per le edizioni console locali.

L’annuncio coincide con un risultato commerciale di peso per 4A Games, dato che la serie ha superato i 50 milioni di copie vendute nel mondo. Jon Bloch, Executive Producer dello studio, ha voluto ringraziare la community che ha accompagnato il franchise in tutti questi anni: “È stato un viaggio incredibile negli ultimi due decenni e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che il team ha realizzato o più grati ai giocatori che hanno percorso questi tunnel insieme a noi”.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il ritorno alle origini, nelle parole di Bloch, è anche un modo per restituire qualcosa ai fan. “Tornare alle origini con l’aggiornamento di nuova generazione di Metro Redux e offrirlo gratuitamente ai fan come abbiamo fatto con Metro Exodus ci è sembrato il modo giusto per continuare a dire grazie” ha spiegato il produttore.

Cosa cambia su console e PC

L’obiettivo dichiarato è migliorare la resa dei due giochi senza snaturarne lo stile visivo. Metro Redux Next Gen introduce animazioni più dettagliate e un audio di qualità superiore, insieme ad ambienti più ricchi e texture rifinite. A completare il quadro c’è un sistema di illuminazione e ombre perfezionato, pensato per dare più profondità e atmosfera ai tunnel della metropolitana di Mosca.

Sulle console sarà possibile scegliere tra il 4K nativo a 60 fps oppure il 4K upscalato fino a 120 fps, con un supporto specifico per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X e S. La versione per PlayStation 5 Pro sfrutterà il PSSR, mentre su Xbox Series X arriveranno il TSR e alcune funzionalità avanzate di anti aliasing. Le piattaforme Microsoft potranno contare anche sull’audio spaziale e sulla compatibilità con Xbox Handheld e Xbox Play Anywhere. Non mancano poi le funzioni dei controller moderni, con gli Adaptive Triggers del DualSense e gli Impulse Triggers dei pad Xbox.

Chi gioca su PC potrà invece contare sul 4K con frame rate senza limiti, oltre al supporto per DLSS e Spatial Audio. Su tutte le piattaforme l’aggiornamento porterà inoltre correzioni di bug e interventi generali sulla qualità dell’esperienza. Le note complete della patch verranno pubblicate al lancio di ciascuna versione e conterranno l’elenco dettagliato delle modifiche tecniche e delle funzionalità previste per ogni sistema.

Un ponte verso Metro 2039

La scelta dei tempi non è casuale. L’aggiornamento offre infatti l’occasione di riscoprire gli inizi della storia di Artyom prima dell’arrivo di Metro 2039, il nuovo capitolo della saga atteso per il 4 febbraio. Per chi non ha mai messo piede nei sotterranei moscoviti, o li ha lasciati da parecchio tempo, è un modo comodo per rimettersi in pari.

Metro Redux Next Gen sarà disponibile senza costi aggiuntivi per chiunque possieda già Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, seguendo la stessa formula adottata da 4A Games con l’aggiornamento di nuova generazione di Metro Exodus. Lo sviluppo della serie prosegue tra Ucraina e Malta, e lo studio ha ribadito il proprio sostegno al team che continua a lavorare in Ucraina nonostante l’invasione russa.

Fonte: TecnoAndroid