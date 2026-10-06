Apple Watch SE 3 scende a 219 euro con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon porta con sé anche un ribasso interessante su Apple Watch SE 3, che in questi giorni si trova a 219 euro nella versione da 40 mm e a 249 euro in quella da 44 mm. Per chi aspettava il momento giusto per mettere al polso lo smartwatch di Apple con il prezzo più contenuto, questa promozione rappresenta un’occasione concreta, valida su entrambe le misure e con qualche dettaglio da tenere a mente prima dell’acquisto.

Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, un aspetto che molti considerano rassicurante quando si parla di elettronica. La scelta della variante avviene al momento dell’ordine e il prezzo cambia a seconda della dimensione della cassa selezionata.

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I prezzi delle due versioni in sconto

Partiamo dai numeri, che poi sono la parte che interessa di più. Apple Watch SE 3 GPS da 40 mm passa da un prezzo di listino di 279 euro a 219 euro, con un risparmio netto di 60 euro, pari a circa il 22%. Si tratta della taglia più compatta, adatta a polsi sottili o a chi preferisce un orologio meno ingombrante durante la giornata.

La sorella maggiore, cioè Apple Watch SE 3 GPS da 44 mm, scende invece da 309 euro a 249 euro. Anche in questo caso lo sconto è di 60 euro, che in percentuale corrisponde a circa il 19%. La differenza tra i due modelli resta quindi di 30 euro, esattamente come accade con i prezzi pieni, e la decisione finale dipende soprattutto dalle preferenze personali sulla dimensione dello schermo e sulla vestibilità al polso.

Entrambe le versioni in offerta sono quelle con connettività GPS, e la promozione rientra tra le iniziative esclusive pensate da Amazon per l’evento dedicato agli abbonati Prime.

Colorazioni, pagamento a rate e disponibilità

C’è però un dettaglio da non sottovalutare. I prezzi scontati non valgono per tutte le varianti cromatiche disponibili ma soltanto per alcune colorazioni. Chi ha già in mente una tinta precisa farà bene a controllare con attenzione il costo finale prima di completare l’ordine, perché cambiando colore potrebbe cambiare anche la cifra da pagare.

Sul fronte del pagamento, Amazon offre la possibilità di dividere la spesa in 5 rate mensili senza interessi, una formula comoda per chi preferisce non affrontare l’esborso tutto in una volta. Con la versione da 40 mm, per esempio, ogni rata si aggira intorno ai 44 euro, mentre per il modello da 44 mm si sale a poco meno di 50 euro al mese.

Le cifre riportate sono state verificate il 6 ottobre 2026 alle 12:25. Come spesso succede durante questi eventi promozionali, prezzi e disponibilità possono variare nel giro di poco tempo, quindi conviene dare un’occhiata alla pagina del prodotto per avere conferma dell’importo aggiornato.

Uno smartwatch pensato per chi usa iPhone

Al di là dello sconto, il motivo per cui questo modello attira tanta attenzione è piuttosto semplice. Apple Watch SE 3 consente agli utenti iPhone di avere al polso un ottimo smartwatch, capace di integrarsi in modo efficace con l’ecosistema Apple senza dover per forza puntare sulle fasce di prezzo più alte della famiglia.

Il suo punto di forza sta proprio in questo equilibrio. Rispetto agli altri modelli della serie Apple Watch, l’orologio si colloca su un prezzo sensibilmente più basso, e con il ribasso legato alla Festa delle Offerte Prime il divario diventa ancora più evidente. A 219 euro per la variante da 40 mm e a 249 euro per quella da 44 mm, il dispositivo si conferma un’ottima scelta per chi vuole entrare nel mondo degli indossabili di Cupertino spendendo il giusto.

Fonte: TecnoAndroid