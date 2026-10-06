Nacon Revolution 5 Unlimited: pad PS5 con display e mixer audio

Nacon ha annunciato Revolution 5 Unlimited, quello che l’azienda francese indica come il primo controller PS5 con licenza ufficiale al mondo dotato di uno schermo integrato. Il piccolo display permette di intervenire direttamente sul gamepad per regolare parametri come la sensibilità delle levette oppure per rimappare i pulsanti, senza dover passare da menu esterni o software aggiuntivi. E non si tratta solo di impostazioni, perché lo stesso schermo ha anche un’altra funzione piuttosto curiosa.

Il display serve infatti a mixare l’audio proveniente da più sorgenti contemporaneamente. In pratica collegando un paio di cuffie al controller tramite cavo diventa possibile ascoltare la musica riprodotta dallo smartphone e nello stesso momento i suoni del gioco in corso sulla console. Una soluzione che evita di dover scegliere tra la propria playlist e gli effetti sonori della partita.

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Il nuovo pad è già disponibile in preordine da oggi sullo store online di Nacon al prezzo di circa 200 euro, mentre le spedizioni sono previste più avanti nel corso del 2026.

Levette magnetiche e un layout che strizza l’occhio a Xbox

Anche se è stato progettato soprattutto per la console di Sony, il controller adotta una disposizione asimmetrica delle levette, simile a quella che si trova sui gamepad Xbox e Switch. Una scelta che farà piacere a chi è abituato a quel tipo di impugnatura. Le due levette sfruttano la tecnologia TMR (tunneling magnetoresistance), pensata per resistere al fastidioso fenomeno del drift, cioè quei movimenti involontari che con il tempo affliggono molti joystick tradizionali.

La personalizzazione su Revolution 5 Unlimited passa anche dall’aspetto fisico. Entrambe le levette possono essere modificate applicando teste alternative con design differenti, e la croce direzionale è intercambiabile. Si può mantenere il classico schema a quattro direzioni oppure passare a una versione a otto vie, che rende più semplice eseguire le combo nei picchiaduro.

C’è persino spazio per regolare il bilanciamento del pad. Nacon fornisce infatti dei pesi da 10, 14 e 16 grammi da inserire nelle impugnature antiscivolo, così da adattare la sensazione in mano alle proprie preferenze.

Tasti extra, base di ricarica e un’app per smartphone

Sulla parte superiore del controller si trovano due tasti dorsali, una coppia di pulsanti scorciatoia personalizzabili e due grilletti con corsa regolabile. Accorciandola si riducono i tempi di reazione, un vantaggio pensato in particolare per gli sparatutto in prima persona. Sul retro invece trovano posto altri quattro tasti personalizzabili, insieme a un pulsante dedicato al passaggio rapido tra i diversi profili salvati. Si tratta insomma di tutti quei comandi aggiuntivi che ci si aspetta da un pad di fascia alta. Nella confezione è inclusa anche una base di ricarica wireless.

Il dispositivo, chiamato anche R5U, non è limitato alla sola PS5 ed è compatibile pure con PC e dispositivi Android. Le possibilità di configurazione, poi, non si fermano allo schermo integrato. Nacon mette a disposizione un’app per iOS e Android che amplia ulteriormente le opzioni disponibili, permettendo di regolare le curve di risposta delle levette, di modificare i profili di equalizzazione per le diverse sorgenti audio e di cambiare il colore dell’illuminazione RGB che circonda la levetta destra.

Fonte: TecnoAndroid