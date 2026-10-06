Google Pixel 11 scende a 835 euro: è il primo sconto su Amazon

A circa un mese e mezzo dal debutto, Google Pixel 11 riceve il suo primo vero taglio di prezzo e scende a 835 euro su Amazon nella versione Viola glicine da 256GB. L’occasione arriva con la Festa delle Offerte Prime, che porta per la prima volta lo smartphone sotto la soglia dei 900 euro. Non si parla di un ribasso clamoroso, ma di una finestra interessante per chi stava aspettando il momento adatto per entrare nell’ecosistema Pixel costruito attorno a Gemini senza pagare il listino pieno. Prima di guardare i numeri dell’offerta conviene però capire cosa c’è dentro questo telefono.

Tensor G6 e fotocamera da 48 MP dietro la scocca Viola glicine

Sotto la colorazione Viola glicine si trova il primo Pixel pensato fin dall’inizio attorno all’intelligenza artificiale Gemini. Il pannello è un Actua OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e refresh rate variabile da 60 a 120Hz. La luminosità di picco arriva a 3.000 nit, quindi la leggibilità sotto il sole non dovrebbe essere un problema. A proteggere il tutto ci pensano il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

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Il cuore del dispositivo è il nuovo Google Tensor G6, prodotto con processo a 3nm e affiancato da 12GB di RAM. Si tratta di un passaggio importante perché segna l’addio definitivo alle fonderie Samsung, sia per il processore sia per il modem. Google ha aggiunto anche un coprocessore dedicato alla sicurezza, progettato tenendo conto della resistenza alla crittografia quantistica.

Sul fronte fotografico la gamma Pixel continua a giocare una delle sue carte migliori. Il sensore principale da 48 MP Quad PD con apertura f/1.7 promette il 56% di sensibilità alla luce in più rispetto a Pixel 10. Accanto c’è un ultrawide da 13 MP con campo visivo di 120 gradi, mentre il teleobiettivo da 10 MP offre uno zoom ottico 5x e arriva fino a 30x con il Super Zoom digitale. Un trio completo, che copre praticamente ogni situazione di scatto quotidiana.

La batteria da circa 4.985 mAh dichiara oltre 30 ore di autonomia, con ricarica via cavo a 30W e senza fili Qi2.2 fino a 25W. Il dettaglio che pesa di più, però, riguarda il software, perché il modello garantisce 7 anni di aggiornamenti, un supporto tra i più lunghi dell’intero mondo Android.

Il primo sconto dal lancio di agosto

Il listino ufficiale di Pixel 11 da 256GB in Viola glicine è fissato a 999 euro. Durante la Festa delle Offerte Prime il prezzo cala a 835 euro, con uno sconto del 16% che si traduce in un risparmio di 164 euro. Certo, non è il genere di riduzione vertiginosa che capita di vedere su prodotti in commercio da tempo. Il punto però è un altro, perché questa è la prima vera limatura dal lancio avvenuto ad agosto, e per un top di gamma così giovane non è poco.

Il pubblico a cui si rivolge l’offerta è piuttosto chiaro. Parliamo di chi cerca un flagship compatto, con un display da 6,3 pollici facile da gestire anche con una mano, e allo stesso tempo vuole la tranquillità di sette anni di supporto software garantito. Per questo profilo di utente il nuovo smartphone di Google, a questa cifra, diventa una proposta decisamente più accessibile rispetto a qualche settimana fa.

Fonte: TecnoAndroid