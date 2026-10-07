SteelSeries Arctis Nova 3 al minimo storico su Amazon: ora a 69,99€

Le cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 3 sono disponibili oggi su Amazon con una promozione che riporta il prezzo al suo minimo storico. Lo sconto attivo è del 29% e porta il costo finale d’acquisto a 69,99€. Si tratta della cifra più bassa mai registrata per questo modello, un dettaglio che rende l’offerta particolarmente interessante per chi cercava un headset da gioco completo senza spendere troppo. La proposta riguarda un prodotto pensato per chi passa molte ore davanti allo schermo e vuole un audio curato, comodo da indossare e con un microfono capace di farsi sentire bene durante le partite online.

Il cuore audio delle SteelSeries Arctis Nova 3

Il progetto delle SteelSeries Arctis Nova 3 ruota attorno a un’idea precisa, cioè offrire un’esperienza sonora immersiva e allo stesso tempo personalizzabile. Al centro di tutto ci sono driver ad alta fedeltà abbinati al sistema acustico Nova, sviluppato su misura per il mondo del gaming. Non si parla quindi di cuffie generiche adattate al gioco, ma di una soluzione costruita fin dall’inizio con quell’obiettivo.

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La parte più interessante per gli utenti più esigenti è l’equalizzatore parametrico di livello professionale. Grazie a questo strumento il suono può essere regolato con grande precisione, così da definire un profilo audio cucito sulle proprie preferenze o sul titolo del momento. Chi preferisce bassi più presenti può spingerli, chi invece vuole mettere in risalto le frequenze utili a individuare gli avversari può lavorare in quella direzione.

A completare il quadro arriva il supporto all’audio spaziale a 360°, che rende le sessioni di gioco decisamente più coinvolgenti. Il suono surround aiuta a percepire con maggiore immediatezza elementi come passi, ricariche e segnali vocali, dettagli che negli sparatutto competitivi possono fare la differenza tra vincere e perdere uno scontro. Sul fronte della compatibilità, le cuffie funzionano con Tempest 3D Audio su PlayStation 5 e con Microsoft Spatial Sound, coprendo così sia l’ecosistema Sony sia quello legato a Windows e Xbox.

Comfort e microfono per le lunghe sessioni

Un headset da gaming si giudica anche dalla comodità, soprattutto quando le partite si allungano ben oltre il previsto. Qui entra in gioco il ComfortMAX System, la soluzione con cui SteelSeries punta a garantire un utilizzo prolungato senza fastidi. I padiglioni sono regolabili in altezza e possono ruotare, adattandosi meglio alla forma della testa di ciascuno.

I cuscinetti sono realizzati in memory foam AirWeave e lavorano insieme alla fascia elastica per dare vita a una struttura leggera. Il risultato è un modello che si fa dimenticare mentre lo si indossa, un aspetto tutt’altro che secondario per chi gioca spesso e per molte ore di fila.

Anche la comunicazione con i compagni di squadra ha ricevuto attenzioni specifiche. Le Arctis Nova 3 integrano infatti il microfono ClearCast Gen 2, dotato di cancellazione del rumore basata sugli algoritmi di intelligenza artificiale di Sonar Software. In pratica i rumori di fondo vengono filtrati per lasciare spazio alla voce, che arriva più pulita agli altri giocatori durante le partite in multiplayer o le chiamate vocali.

Fonte: TecnoAndroid