Google Pixel 10 Pro a 599 euro su Amazon, anche in 12 rate

Tra i protagonisti della Festa delle Offerte Prime di Amazon c’è anche Google Pixel 10 Pro, che in questi giorni scende a 599 euro. Il prezzo rende decisamente più accessibile lo smartphone di fascia alta di Google, soprattutto per chi aspettava il momento giusto per cambiare telefono. Allo sconto si aggiunge la possibilità di dividere la spesa in 12 rate mensili senza interessi, un dettaglio che per molti conta quasi quanto il prezzo stesso.

Quanto costa e fino a quando dura la promozione

La cifra di 599 euro è stata verificata alle 10:50 del 6 ottobre 2026 e l’iniziativa resterà attiva fino al 7 ottobre. La finestra è piuttosto stretta, come accade spesso durante gli eventi promozionali di questo tipo, quando le quotazioni possono cambiare anche nel giro di poche ore. Chi ha già messo gli occhi sul Pixel 10 Pro farebbe bene a non rimandare troppo la scelta, perché una volta chiusa la campagna non è detto che il listino resti lo stesso.

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Il pagamento a rate merita qualche parola in più. Suddividendo l’importo in 12 mensilità a interessi zero, la spesa si traduce in poco meno di 50 euro al mese, senza costi aggiuntivi rispetto al saldo in un’unica soluzione. Per un dispositivo di questa categoria è una formula che alleggerisce parecchio l’impatto sul portafoglio e permette di distribuire l’acquisto con calma.

Amazon comunque non è l’unico negozio a proporre questa cifra. Anche Pixmart vende online il top di gamma di Google a 599 euro, mentre un’altra offerta disponibile in rete si ferma a 646 euro, cioè 47 euro in più. La differenza non è enorme ma nemmeno trascurabile, e vale la pena tenerne conto prima di concludere l’ordine. Confrontare le varie proposte richiede pochi minuti e in casi come questo può far risparmiare una somma tutt’altro che simbolica.

Le specifiche tecniche di Pixel 10 Pro

Sul fronte hardware, il telefono di Google punta su un display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. In pratica lo schermo garantisce uno scorrimento fluido tra menu, pagine web e applicazioni, mentre la tecnologia LTPO consente di adattare il refresh rate a ciò che viene mostrato. La diagonale resta poi piuttosto maneggevole, una caratteristica apprezzata da chi preferisce un dispositivo comodo da usare anche con una mano sola.

A muovere il tutto c’è il SoC Google Tensor G5, il chip sviluppato in casa dal colosso statunitense. Al suo fianco lavorano 16 GB di RAM, una dotazione generosa che lascia ampio margine per passare da un’app all’altra senza rallentamenti e per tenere aperti più processi contemporaneamente. Si tratta di una quantità di memoria di lavoro che mette il modello al riparo da affanni anche con un utilizzo intenso nel corso della giornata.

Per quanto riguarda l’archiviazione, la versione coinvolta nella promozione offre 128 GB di spazio interno. È la configurazione che permette di portarsi a casa il Pixel 10 Pro alla cifra più bassa, con la stessa base tecnica descritta finora fatta di schermo, processore e RAM. Questa variante da 128 GB resta acquistabile a 599 euro, con la possibilità di pagarla in 12 rate senza interessi, fino al 7 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid