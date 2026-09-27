Password manager o app 2FA: dove tenere i codici sicuri

Scegliere tra password manager e app di autenticazione è una di quelle decisioni che sembrano tecniche e invece riguardano tutti, perché dietro c’è una domanda molto concreta: dove conviene tenere i codici di verifica che proteggono gli account. L’autenticazione a due fattori, la famosa 2FA, è da anni il consiglio numero uno degli esperti di sicurezza, e più persone la adottano più torna a galla il dubbio. Custodire tutto dentro la cassaforte digitale che già conserva le password oppure tenere i codici separati, in un’app dedicata? Non esiste una risposta valida per chiunque, esistono compromessi.

Il principio di fondo è semplice. Se qualcuno ruba la password, senza una seconda prova d’identità non entra da nessuna parte. Alcuni servizi mandano un SMS con un codice usa e getta, altri fanno comparire un numero sullo schermo del telefono, altri ancora spediscono una mail oppure chiedono di usare un codice generato da un’app di autenticazione. Il password manager segue una strada diversa: porta entrambi i fattori dentro lo stesso contenitore, barattando una parte di quella separazione con la comodità. Nessuno dei due approcci è sbagliato, semplicemente rispecchiano priorità diverse, tra quanta frizione si è disposti a sopportare, quanti dispositivi si gestiscono e cosa spaventa di più perdere.

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Cosa si guadagna e cosa si perde tenendo i codici nel password manager

Quasi tutti i gestori moderni includono strumenti di autenticazione. Nomi molto diffusi come 1Password e Bitwarden generano e compilano da soli i codici a sei cifre basati sul tempo, affiancandoli a nome utente e password. Mettere tutte le uova nello stesso paniere ha vantaggi reali e piuttosto evidenti. Il riempimento automatico evita di strizzare gli occhi sullo schermo del telefono per digitare un codice prima che scada, e chi si muove tra più dispositivi trova i codici sincronizzati tra desktop, browser e app mobile, senza mai restare a piedi.

C’è poi il tema del telefono rotto o smarrito. I semi che generano i codici 2FA sono salvati dentro la cassaforte cifrata insieme alle password, quindi il rischio di rimanere chiusi fuori dai propri account si abbassa parecchio. E se serve condividere l’accesso con la famiglia o con il team, passare le credenziali del gestore è più pratico rispetto a dover dare in mano il telefono con l’app di autenticazione.

Il rovescio della medaglia esiste eccome. La vera autenticazione a due fattori si regge sulla separazione tra il primo fattore, la password, e il secondo, il codice temporaneo. Quando entrambi abitano nello stesso posto, una sola violazione della master password può esporre tutto insieme. Stesso discorso con un malware tipo keylogger o un’estensione del browser malevola, capaci di intercettare password e codice nello stesso colpo. Tenere l’app di autenticazione su un telefono separato crea una barriera fisica tra la cassaforte e i codici di accesso. Unire tutto quella barriera la cancella.

App dedicata, isolamento maggiore ma qualche scomodità

Le applicazioni autonome come Google Authenticator lavorano offline e puntano sull’isolamento. Il secondo fattore vive materialmente su un dispositivo diverso da quello che custodisce le password, e le probabilità di furto dei dati si riducono. Questa separazione, però, si paga in comodità: i codici a sei cifre vanno copiati a mano, una volta dopo l’altra.

Buona parte di queste app funziona solo su mobile, quindi con il telefono lontano ci si blocca, a meno di usare soluzioni che offrono anche app desktop o estensioni per browser. Resta inoltre il rischio del blocco temporaneo se il telefono si rompe o sparisce, con la necessità di configurare un dispositivo sostitutivo e ripristinare i backup sul cloud prima di rimettere le mani sui codici.

Il modello ibrido, mescolare le due strade

La via più sensata per molti è combinare. La maggior parte dei codici temporanei può stare tranquillamente nel password manager, mentre una manciata di account davvero critici, come la casella email principale e il gestore stesso, merita una chiave hardware o un’app di autenticazione a parte. Così, se la cassaforte venisse compromessa, gli account più delicati resterebbero fuori portata.

La divisione pratica è questa: 2FA integrata nel gestore per i servizi quotidiani a basso rischio, siti di shopping e abbonamenti vari, app dedicata o chiave fisica per email, banca e per il password manager stesso. La frizione rimane minima e le cose che contano davvero restano protette.

Fonte: TecnoAndroid