La caccia a Gollum, prime foto dal set con Frodo di spalle

Le prime immagini dal set di Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum sono arrivate e hanno acceso in poche ore una discussione che va ben oltre il semplice entusiasmo da fan. Warner Bros. ha diffuso dieci fotografie scattate durante le riprese in Nuova Zelanda, materiale dietro le quinte che mostra la Contea ricostruita, i hobbit truccati e in costume, e soprattutto un primo sguardo a Frodo, ancora una volta interpretato da Elijah Wood, ripreso però di spalle. Il film uscirà nelle sale il 17 dicembre 2027, quindi manca ancora parecchio, ma il progetto adesso ha una faccia concreta.

Dietro la macchina da presa non c’è Peter Jackson, e questo ormai è noto. Al suo posto siede Andy Serkis, che oltre a dirigere torna anche a infilarsi nella pelle di Gollum, il personaggio che lo ha reso una specie di istituzione nel cinema fantasy. Jackson resta comunque legato al progetto, ma nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura porta le firme di Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

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Non un prequel, non un sequel: una storia che corre in parallelo

Vale la pena chiarire un punto che genera confusione. La caccia a Gollum non è tecnicamente né un prequel né un sequel, ma un racconto che si svolge in parallelo agli eventi iniziali de La Compagnia dell’Anello. Un incastro temporale che consente di riportare in scena volti familiari senza forzare la cronologia.

Il cast, in effetti, somiglia parecchio a una rimpatriata. Oltre a Elijah Wood, torna Sir Ian McKellen nei panni di Gandalf e Lee Pace come Thranduil. Aragorn, che avrà un peso rilevante nella storia, sarà interpretato da Jamie Dornan. Si aggiungono poi Kate Winslet, Anya Taylor Joy e Leo Woodall. Nessuno di questi interpreti compare nelle fotografie diffuse, che si concentrano soprattutto sul lavoro nella Contea e su Serkis impegnato sul set.

Wood, parlando del suo coinvolgimento la scorsa estate, aveva usato parole abbastanza esplicite: “È come rimettere insieme la band con questo film. Gran parte del team creativo che ha fatto parte de Il Signore degli Anelli partecipa anche a La caccia a Gollum”. E ha aggiunto che il suo ruolo è relativamente piccolo, ma che l’idea di tornare in Nuova Zelanda e ritrovare vecchi amici gli sembra una riunione di famiglia.

Le reazioni online e la frecciata compatta a Prime Video

Sui social la spaccatura è evidente. Da una parte c’è chi mette in dubbio la necessità stessa di questa storia, accusando il progetto di spremere l’opera di Tolkien fino all’ultima goccia per ragioni puramente economiche. Dall’altra c’è chi parla apertamente di “un vero ritorno a Il Signore degli Anelli” e non nasconde l’emozione all’idea di rivedere la Terra di Mezzo su grande schermo.

Su un punto, però, il fronte sembra sorprendentemente compatto, ed è la stoccata alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video. Molti utenti non hanno digerito la scelta di abbandonare la Nuova Zelanda, l’Hobbiton originale, sostituendo le location reali con croma e CGI. “È finita l’orgia di schermi verdi sintetici e la finitura digitale artificiale che appesantiva la serie Gli Anelli del Potere. Warner Bros. ha rivelato le prime immagini delle riprese dell’attesissimo Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum. La dose di nostalgia funziona immediatamente”, si legge in uno dei commenti più ripresi.

Sotto i post che annunciano le fotografie, il tono si ripete: “Questi sì che sembrano davvero degli hobbit”, “Contenuto vero de Il Signore degli Anelli, non quella cosa orribile che Amazon continua a cucinare”, “Gli hobbit e la Contea sembrano davvero gli hobbit e la Contea, a differenza di quella serie di cui non parleremo”. Tra i commenti compaiono purtroppo anche elogi alla scarsa diversità del cast, del tipo che non merita spazio. Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027.

Fonte: TecnoAndroid