Gatto tigre boliviano: è una nuova specie dopo cento anni

Un gatto tigre boliviano è al centro di una scoperta che nel mondo dei felini non capitava da circa cento anni: le analisi genetiche condotte su due piccoli esemplari provenienti dalla Bolivia hanno rivelato che quegli animali non appartenevano a nessuna delle specie già note, ma a una nuova specie a tutti gli effetti. Un ramo inedito, insomma, aggiunto all’albero genealogico dei gatti.

Detto così può sembrare un dettaglio da addetti ai lavori. In realtà è una notizia piuttosto grossa, perché i felini sono tra gli animali più osservati, fotografati e catalogati del pianeta, e trovarne uno ancora senza nome è un evento raro. L’ultima volta che una specie felina vivente era stata descritta risale a un secolo fa, il che rende la conferma arrivata dalla Bolivia qualcosa di più di una semplice aggiunta a un elenco.

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Due piccoli felini e il verdetto del DNA

Il punto chiave, qui, è il metodo. La distinzione non è nata dall’osservazione sul campo né da una differenza di colore del pelo che saltasse subito all’occhio, ma dal test genetico effettuato sui due esemplari. È il DNA ad aver parlato, mostrando che quei gatti tigre si collocano su un ramo separato rispetto ai loro parenti più stretti.

Chi si occupa di tassonomia lo sa bene: l’aspetto esteriore, da solo, può ingannare. Animali simili possono appartenere a linee evolutive distinte, e animali diversi possono invece far parte della stessa specie. Nel caso dei felini di piccola taglia, con manti maculati che tendono a somigliarsi parecchio, la confusione è quasi una costante. La genetica serve proprio a questo, a mettere ordine dove l’occhio umano fatica ad arrivare. Il risultato è che quei due gatti tigre non erano una variante locale, né una popolazione un po’ anomala di una specie già conosciuta. Erano altro. E quell’altro adesso ha un posto suo nella classificazione.

Perché una nuova specie cambia le carte in tavola

Riconoscere una nuova specie di felino non è un esercizio di catalogazione fine a sé stesso. Quando una popolazione viene considerata parte di una specie più ampia e diffusa, tende a essere valutata di conseguenza anche sul piano della tutela. Se invece quella stessa popolazione si rivela un’entità a sé, il quadro cambia, perché i numeri complessivi si frammentano e ogni gruppo va guardato singolarmente.

È una dinamica che si ripete spesso in biologia. Un nome nuovo significa una scheda nuova, e una scheda nuova significa domande che prima nessuno si era posto: dove vive esattamente questo animale, quanti individui ci sono, quali sono le minacce che deve affrontare. Sono risposte che richiedono tempo e lavoro sul campo.

La Bolivia, in questo senso, si conferma un territorio capace di riservare sorprese. La combinazione tra ambienti poco battuti e strumenti di analisi sempre più precisi è la ricetta che ha permesso di arrivare a questo risultato. Gli esemplari boliviani erano lì, ma serviva la chiave giusta per leggerli.

Resta il fatto, tutt’altro che scontato, che l’albero evolutivo dei felini non era completo come si pensava. Una famiglia studiata da generazioni, descritta in migliaia di pagine, fotografata in ogni angolo del mondo, nascondeva ancora un ramo. Due piccoli gatti tigre e un’analisi del DNA sono bastati per aggiungerlo.

Fonte: TecnoAndroid