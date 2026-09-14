Vivo X500, X500 Pro e Pro Max: il design ufficiale in foto

Le immagini ufficiali di Vivo X500 arrivate nelle ultime ore tolgono buona parte della curiosità attorno alla nuova famiglia di flagship cinesi, perché mostrano da vicino il design di tutti e tre i modelli in arrivo, vale a dire Vivo X500, Vivo X500 Pro e Vivo X500 Pro Max. Niente fughe di notizie, niente render amatoriali. Stavolta è l’azienda stessa a mettere le carte sul tavolo, pubblicando su Weibo una serie di scatti che ritraggono i dispositivi nelle rispettive colorazioni, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale prevista in Cina.

La data è fissata per il 21 settembre 2026, e la comunicazione del produttore era partita proprio da lì, con l’annuncio dell’evento accompagnato da una prima immagine del modello di punta, il Pro Max. Poi il resto del materiale, che permette finalmente di capire come si presenteranno i tre smartphone una volta in mano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il modello base cambia strada rispetto ai fratelli maggiori

Vivo X500 arriverà in quattro varianti di colore, bianco, grigio, rosa e nero, e sceglie una linea estetica che si distacca da quella dei modelli Pro. Sulla scocca posteriore compare un’isola rettangolare posizionata nella parte alta, all’interno della quale trova spazio un modulo nero di forma circolare. Un’impostazione che richiama alla memoria soluzioni già viste in casa Vivo, per esempio su Vivo X90, con il cerchio delle ottiche spostato verso il lato sinistro invece che centrato.

Le immagini aggiuntive diffuse dal produttore aiutano a mettere a fuoco i dettagli che i primi render lasciavano in ombra. Il pannello posteriore rinnovato mostra il modulo circolare da una parte e, dall’altra, il flash LED insieme a quello che ha tutta l’aria di essere un sensore ausiliario. Una disposizione asimmetrica, pulita, che dà un carattere riconoscibile al modello più accessibile della serie senza appiattirlo sullo stile dei due fratelli maggiori.

Pro e Pro Max quasi gemelli, con un dettaglio che li separa

Chi si aspettava differenze marcate tra Vivo X500 Pro e Vivo X500 Pro Max resterà probabilmente sorpreso, perché i due modelli sono praticamente identici. Stesse colorazioni disponibili, grigio, bianco, arancione e nero, stessa impostazione del retro, stessa filosofia di design. Le differenze estetiche si riducono alle dimensioni, con il Pro leggermente più compatto rispetto al Pro Max, cosa che del resto il nome lasciava intuire senza troppi giri di parole.

C’è però un elemento che il solo modello più grande porta con sé, ed è un pulsante aggiuntivo collocato sul lato sinistro. La funzione non è stata dichiarata, ma l’ipotesi più ragionevole è che serva per gli scatti fotografici oppure come tasto rapido per lanciare strumenti, applicazioni o funzioni personalizzate. Un dettaglio piccolo, che però in fase d’uso può fare la differenza per chi fotografa spesso.

Entrambi i modelli riprendono l’effetto dual tone già visto su Vivo X300 Ultra, quella soluzione a due tonalità che spezza visivamente il retro del telefono. Qui però lo stacco è stato spostato più in alto, praticamente subito sotto l’ampio oblò che ospita il comparto fotocamere. Una modifica sottile, ma sufficiente a cambiare l’equilibrio complessivo del design.

Cosa aspettarsi dopo la presentazione cinese

L’appuntamento del 21 settembre in Cina non riguarderà soltanto i tre smartphone. Insieme alla serie Vivo X500 sono attesi anche lo smartwatch Vivo Watch 6 e le cuffie wireless Vivo Buds Clip, a completare un lancio che si preannuncia piuttosto corposo. Per il mercato internazionale, invece, servirà pazienza. Il debutto globale dei nuovi flagship potrebbe arrivare nel corso dell’autunno, con novembre come periodo più probabile, anche se al momento nulla è stato confermato dall’azienda su questo fronte.