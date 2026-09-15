Gemini Spark arriva su Google Foto e rivoluziona la libreria

Chi conserva migliaia di scatti nel proprio account ha da poco un alleato in più, perché Gemini Spark arriva dentro Google Foto e cambia il modo in cui la libreria viene cercata, sistemata e condivisa. Non si tratta di un semplice filtro intelligente o di una ricerca leggermente più furba, ma di un assistente capace di portare a termine catene di operazioni partendo da una singola richiesta scritta in linguaggio naturale. Il rilascio è partito dagli Stati Uniti e riguarda per ora chi ha attivo un abbonamento Google AI Pro oppure Google AI Ultra.

La differenza rispetto a prima si nota subito. Fino a oggi la ricerca in Google Foto sapeva riconoscere persone, luoghi e date, e già non era poco. Con Gemini Spark il livello sale: una frase come “trova le migliori foto della vacanza, migliora la qualità, togli i doppioni e mettile in un album” viene eseguita dall’inizio alla fine, senza saltare manualmente da una funzione all’altra. Il flusso di lavoro, in pratica, lo gestisce l’assistente.

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Cosa riesce a fare Gemini Spark dentro Google Foto

L’elenco delle funzioni tocca diversi ambiti. C’è il miglioramento automatico delle immagini, ci sono i collage, ci sono gli effetti creativi da applicare con una richiesta secca. Un dettaglio che vale la pena sottolineare: ogni modifica viene salvata come nuova copia, quindi il file originale resta intatto. Nessuna sovrascrittura, nessuna sorpresa spiacevole quando si torna a cercare lo scatto di partenza.

Sul fronte organizzativo l’assistente può creare album privati o condivisi, raccogliere in automatico le immagini che rispondono a determinati criteri e preparare un link pronto da girare ad amici, parenti o colleghi. E qui entra in gioco l’aspetto forse più interessante, cioè il dialogo con il resto dei servizi di Google. Dopo aver messo insieme un album, Gemini Spark può predisporre una bozza di messaggio in Gmail oppure dare una mano a inserire le foto in un file di Documenti Google. Meno passaggi, meno tempo perso a spostarsi tra app.

Un altro filone riguarda la lettura dei contenuti presenti nelle immagini. L’esempio mostrato da Google è quello di una foto scattata al programma di un festival: l’assistente legge il testo dentro l’immagine, lo confronta con gli impegni già salvati in Google Calendar e propone quali appuntamenti si incastrano con l’agenda. Le informazioni recuperate possono anche essere riassunte oppure trasferite verso altri servizi dell’ecosistema, il che allarga parecchio il campo d’uso di una raccolta fotografica che di solito resta ferma lì, a prendere polvere digitale.

Automazioni, privacy e disponibilità

La parte dedicata alle automazioni merita un discorso a parte, perché tocca proprio quelle attività ripetitive che nessuno ha voglia di fare. Si può chiedere di generare ogni mese un album con i ricordi del periodo, di raccogliere tutte le foto degli scontrini in una cartella dedicata, oppure di riordinare periodicamente le immagini in base a eventi o persone. L’idea di fondo è arrivare a una libreria che si mantiene in ordine da sola, cosa che diventa quasi indispensabile quando il numero di file supera certe soglie.

Sul controllo dei dati Google mette le mani avanti su due punti precisi. Il primo riguarda le foto originali, che non vengono mai rimpiazzate dagli interventi dell’intelligenza artificiale: ogni ritocco finisce in una copia separata. Il secondo tocca la condivisione, dato che gli album nascono privati per impostazione predefinita e serve una conferma esplicita prima che l’assistente invii qualcosa a terzi o si appoggi a servizi come Gmail.

Per quanto riguarda la disponibilità, il debutto è limitato al mercato statunitense e ai sottoscrittori di Google AI Pro e Google AI Ultra. Il rilascio sarà graduale, in linea con la strategia dell’azienda di infilare l’intelligenza artificiale nei suoi servizi più usati, rendendo Google Foto capace di gestire attività articolate con un comando espresso a parole.