NVIDIA NVHBM: fino al 30% di banda in più rispetto a HBM4E

Con NVHBM NVIDIA prova a riscrivere una delle regole non scritte del calcolo accelerato, cioè dove va messo il controller della memoria. Si tratta di una variante personalizzata della memoria HBM pensata per gli acceleratori sviluppati attraverso NVLink Fusion, e l’idea di fondo è tanto semplice quanto invasiva: spostare il memory controller dal die dell’acceleratore al base die dello stack di memoria. Un cambio di indirizzo, letteralmente.

L’annuncio arriva in un momento in cui la crescita dei modelli di Intelligenza Artificiale sta mettendo sotto pressione tre grandezze che i progettisti conoscono benissimo: banda disponibile, consumi e superficie del chip. Ogni millimetro quadrato conteso tra logica di calcolo e logica di supporto pesa. E qui sta il punto della proposta di NVIDIA, che dichiara fino al 30% di banda in più, 15% di consumo HBM in meno e 25% di area aggiuntiva utilizzabile sul die di calcolo rispetto a HBM4E. Numeri dichiarati dal produttore, quindi da tenere separati dalle prestazioni misurate su prodotti finiti e disponibili sul mercato.

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Come funziona NVHBM e perché libera spazio prezioso

Nelle implementazioni HBM tradizionali il controller sta sul die dell’XPU, occupando superficie che potrebbe andare a unità di calcolo, cache, SRAM o blocchi specializzati. Con NVHBM quella logica trasloca nel base die dello stack 3D e viene affiancata da una PHY personalizzata, il che riduce la quantità di connessioni necessarie sul die principale.

La cifra indicata da NVIDIA parla di una riduzione fino al 67% dell’area occupata da PHY e logica di supporto rispetto allo standard JEDEC HBM4E. Sempre secondo l’azienda, nel layout dell’interposer si arriverebbe fino all’80% di spazio utilizzabile in più. Sono valori architetturali, non un aumento automatico delle prestazioni. Tradotto: il vantaggio esiste solo se chi progetta il chip riempie bene lo spazio recuperato.

Sul fronte della banda, l’incremento dichiarato tocca il 30% per stack rispetto a HBM4E. Il beneficio si sente soprattutto nei carichi memory bound, quelli in cui l’acceleratore deve alimentare senza pause le unità di calcolo con pesi, attivazioni e dati della KV cache. In scenari del genere il collo di bottiglia raramente è la potenza bruta, quasi sempre è la velocità con cui i dati arrivano dove servono.

Chi potrà davvero mettere le mani su questa memoria

Qui la faccenda si fa interessante, perché NVHBM non viene presentata come una memoria standard che chiunque può adottare liberamente. NVIDIA la colloca dentro la piattaforma NVLink Fusion, quella che offre ai produttori di acceleratori custom una base già validata per collegare le proprie XPU alla tecnologia NVLink e alle architetture rack scale dell’azienda. Il primo partner indicato è Annapurna Labs di Amazon.

Il 31 agosto NVIDIA aveva inoltre annunciato che MediaTek adotterà NVLink Fusion per fornire ai propri clienti una base di progettazione per XPU personalizzate, e quella piattaforma comprende anche NVHBM. Il fatto che la memoria sia disponibile attraverso più produttori dovrebbe alleggerire una parte del lavoro di integrazione e qualificazione, che nel mondo HBM non è mai banale.

Restano però i vincoli industriali di sempre, quelli legati alla produzione di HBM, al packaging avanzato e alla realizzazione del base die. Sono passaggi che decidono se una tecnologia resta un bell’esercizio di architettura oppure diventa un prodotto spedito in volumi. Per questo il valore commerciale di NVHBM dipenderà dalla capacità di NVIDIA e dei suoi partner di portarla dalla validazione alla produzione su larga scala.

Allo stato attuale, quindi, NVHBM si presenta soprattutto come un tassello dell’offerta per acceleratori custom agganciati a NVLink Fusion, non come un’alternativa universale alle specifiche HBM4E. La verifica arriverà con i primi sistemi commerciali e con benchmark indipendenti in grado di misurare banda, efficienza e vantaggi effettivi sul carico completo.