CarPlay wireless e batteria iPhone: chi consuma davvero?

Chi usa CarPlay tutti i giorni lo sa bene: la comodità di lasciare iPhone in tasca e ritrovare mappe, musica, chiamate e messaggi sul display dell’auto è difficile da rinunciare. Poi però arriva il viaggio lungo, quello di tre o quattro ore, e alla fine la percentuale di batteria racconta una storia diversa da quella che ci si aspettava. Il sospetto ricade subito sulla funzione Apple, ma la faccenda è più complicata di così, perché raramente CarPlay è l’unico colpevole.

Mentre si guida, infatti, dentro il telefono lavorano insieme Wi-Fi, Bluetooth, GPS, rete cellulare, navigazione, streaming audio e notifiche. È la somma di tutte queste attività a erodere l’autonomia, non una singola voce. Prima di dare la colpa al sistema di bordo, quindi, conviene capire cosa sta davvero facendo iPhone in quei chilometri.

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CarPlay wireless mette al lavoro più componenti insieme

Con CarPlay wireless non serve collegare fisicamente nulla, basta salire in auto e il collegamento parte da solo. Comodissimo, senza dubbio. Solo che per funzionare senza cavo Apple richiede che restino attivi sia Bluetooth sia Wi-Fi, mentre la rete cellulare continua a servire per traffico, streaming, aggiornamenti delle mappe e tutti gli altri servizi online. Poi si aggiunge il resto. Se è aperta Google Maps, Waze o Apple Maps entra in gioco la localizzazione GPS. Se parte Spotify, Apple Music o un podcast, arriva lo streaming continuo. Una telefonata, qualche messaggio, e il carico sale ancora. In sostanza il telefono non sta semplicemente usando CarPlay, sta gestendo diverse cose in parallelo.

C’è un errore piuttosto diffuso, cioè attribuire tutto il consumo alla piattaforma Apple quando spesso il peso vero arriva dalle app. Una sessione lunga di navigazione satellitare è più esigente di quanto sembri, e lo stesso vale per la musica in streaming senza pause o per un’applicazione che resta attiva in background. Il controllo più utile si trova in Impostazioni, poi Batteria: iOS mostra quali app hanno consumato di più nelle ultime ore o nei giorni precedenti. Se dopo il viaggio in cima alla lista compaiono Google Maps, Waze o Spotify, il quadro si chiarisce da solo.

Un altro fattore che sfugge quasi sempre è la qualità del segnale mobile. Attraversando zone con copertura irregolare, iPhone deve lavorare di più per mantenere la connessione, cosa che capita soprattutto in autostrada, in montagna o nelle aree rurali. Apple stessa indica il segnale debole o assente tra le condizioni che aumentano il consumo, ed è per questo che due tragitti della stessa durata possono lasciare la batteria a livelli molto diversi.

Il cavo resta la soluzione più semplice nei tragitti lunghi

Se l’auto supporta anche la versione cablata, passare all’USB è spesso la mossa più pratica. Il vantaggio si vede subito, perché mentre tutto continua a funzionare normalmente il telefono riceve anche alimentazione. Non azzera il consumo prodotto da navigazione, rete e streaming, ma lo compensa in buona parte o del tutto. Molto dipende dalla porta dell’auto, visto che alcune erogano poca potenza e ricaricano con lentezza, soprattutto quando il telefono è impegnato su più fronti.

Quando la connessione via filo fa i capricci, non è detto che il problema sia il software. Nella maggior parte dei casi si tratta di un cavo usurato, di una porta difettosa oppure di un cavo che non supporta il trasferimento dati. Provare un altro cavo, un’altra porta, magari un cavo corto e di buona fattura risolve quasi sempre. Non serve un accessorio dedicato, serve semplicemente roba affidabile.

Anche il calore pesa più di quanto si creda. Un iPhone impegnato con GPS, rete mobile, streaming e ricarica simultanea si scalda, e in estate, se resta appiccicato al parabrezza, la temperatura sale ancora. La ricarica wireless peggiora la situazione perché è meno efficiente del collegamento via cavo. Tenerlo lontano dal sole diretto, in una zona ventilata dell’abitacolo, è un accorgimento banale che però cambia le cose. Quando il cavo non è un’opzione, la modalità Risparmio energetico può alleggerire alcune attività secondarie in background. Non trasforma un viaggio con navigatore e musica in una sessione a basso consumo, ma qualcosa taglia. Sui modelli compatibili iOS può anche intervenire in automatico quando rileva un uso energetico più intenso del solito.

Fonte: TecnoAndroid