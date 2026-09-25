Gemini 4 già in post addestramento, lancio atteso nel 2026

Lo sviluppo di Gemini 4 è già entrato nella fase iniziale del cosiddetto post addestramento, e secondo Koray Kavukcuoglu, senior vice president di Google DeepMind, l’obiettivo è portarlo davanti al pubblico ben prima della fine dell’anno. Non una data cerchiata sul calendario, ma un’indicazione che pesa: il dirigente ha parlato apertamente di un rilascio atteso “molto prima” dei mesi conclusivi del 2026. Per chi segue da vicino la corsa dei modelli linguistici, è il tipo di dichiarazione che sposta le aspettative di tutti gli altri attori sul tavolo.

La formula usata da Kavukcuoglu è prudente ma non troppo. Dire che un modello si trova nella fase iniziale del post addestramento significa, in sostanza, che la parte più pesante e costosa del lavoro è già alle spalle. Quello che resta è la rifinitura, il momento in cui un sistema grezzo viene trasformato in qualcosa che risponde in modo utile, coerente e prevedibile. È una fase che può durare settimane oppure mesi, a seconda di quanto si vuole spingere sulla qualità delle risposte.

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Cosa significa davvero “post addestramento” per Gemini 4

Il post addestramento è la seconda metà della partita. Nella prima, il modello assorbe una quantità enorme di dati e impara a prevedere e generare testo. Nella seconda, quella in cui si trova adesso Gemini 4, entrano in gioco tecniche di allineamento, valutazioni umane, correzioni mirate su comportamenti indesiderati. È il passaggio che separa un motore potente da un prodotto che una persona qualsiasi può usare senza sorprese spiacevoli.

Detto in modo meno tecnico: la parte creativa e computazionalmente mostruosa è finita, ora si lima. E chi lavora in questo settore sa che proprio la limatura fa la differenza percepita dagli utenti finali. Due modelli con basi simili possono sembrare lontanissimi tra loro a seconda di quanto è stata curata questa fase. Il fatto che Google DeepMind si trovi già qui, e non ancora nel pieno dell’addestramento principale, racconta parecchio sui tempi interni.

Una tabella di marcia più stretta del previsto

L’aspettativa di un rilascio anticipato rispetto alla fine dell’anno è il dettaglio che più interessa il mercato. Le ultime generazioni di modelli si sono succedute con una frequenza che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata irrealistica, e ogni annuncio di questo tipo comprime ulteriormente il calendario di chi compete nello stesso spazio. Kavukcuoglu non ha fornito una finestra precisa, si è limitato a esprimere una speranza. Ma quando una speranza arriva da chi supervisiona direttamente la ricerca, tende a somigliare più a una previsione che a un auspicio generico.

Vale la pena notare anche il tono. Nessuna promessa roboante, nessun elenco di capacità rivoluzionarie anticipate a mezza bocca. Solo lo stato dei lavori e una stima temporale. In un periodo in cui le comunicazioni sui nuovi modelli tendono a scivolare nel marketing, una dichiarazione così asciutta sul percorso di Gemini 4 ha un suo peso specifico.

Il quadro, insomma, è quello di un modello che ha superato la soglia più impegnativa e sta entrando nella parte del lavoro dove si decide come si comporterà una volta uscito dal laboratorio. Quanto durerà questa fase lo diranno i prossimi mesi, ma la direzione indicata da Koray Kavukcuoglu punta verso un debutto collocato nella parte centrale dell’anno piuttosto che nelle sue battute finali.

Fonte: TecnoAndroid