Enterprise di Star Trek: il modello originale ritrovato va al MIT

Tra le astronavi più celebri mai apparse in televisione ce n’è una che non ha mai lasciato la Terra, eppure è diventata a tutti gli effetti un pezzo di storia. Si tratta dell’Enterprise di Star Trek, anzi del modello originale utilizzato nella serie classica degli anni Sessanta, quella con il Capitano Kirk al comando. Dopo decenni in cui se ne erano perse le tracce, quel modello è stato ritrovato e sarà esposto al MIT. È una vicenda curiosa che molti appassionati probabilmente non conoscono e che vale la pena raccontare partendo dall’inizio.

L’astronave che attraversava lo schermo nei titoli di apertura di Star Trek non era certo un gigante. Era un modello costruito a mano, un oggetto piccolo se paragonato alle dimensioni che riusciva a suggerire agli spettatori. Proprio quel manufatto però ha avuto un peso decisivo nel dare forma all’immaginario della fantascienza televisiva. Chiunque abbia visto almeno una puntata della serie originale ricorda quella sagoma inconfondibile che scivolava nello spazio mentre partiva la sigla, un’immagine rimasta impressa nella memoria di intere generazioni di spettatori.

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Dalla costruzione nel 1964 alla lunga sparizione

La storia di questo cimelio comincia nel 1964, quando l’Enterprise venne realizzata da Richard C. Datin sulla base di un progetto firmato da Matt Jefferies. Da una parte c’era l’idea visiva, dall’altra il lavoro manuale di chi quell’idea l’ha trasformata in un oggetto concreto, pronto per essere ripreso dalle telecamere. Il risultato è diventato il volto stesso della serie, il simbolo che per milioni di persone coincide ancora oggi con il nome Star Trek.

Poi qualcosa è andato storto. Il modello era stato prestato per la produzione del primo film della saga cinematografica e da quel momento è letteralmente scomparso. Per decenni l’astronave originale è rimasta introvabile, trasformandosi in una specie di leggenda tra i fan. Nel frattempo il mercato si riempiva di copie e riproduzioni, alcune molto accurate, che rendevano ancora più difficile capire dove fosse finito il pezzo autentico e se esistesse ancora.

La svolta su eBay e il ritorno alla famiglia Roddenberry

Il colpo di scena è arrivato nel 2023, in un luogo piuttosto inaspettato per un oggetto di tale valore storico. Alcuni appassionati hanno riconosciuto la vera Enterprise all’interno di un’inserzione pubblicata su eBay. A convincerli sono stati alcuni dettagli che la distinguevano dalle numerose repliche in circolazione, particolari che solo chi conosce a fondo quel modello poteva notare. Un occhio allenato, insomma, ha fatto la differenza tra un annuncio qualunque e il ritrovamento di un pezzo introvabile da decenni.

Dopo le verifiche necessarie a confermarne l’autenticità, il modello è tornato alla famiglia di Gene Roddenberry, il creatore della serie. Una chiusura del cerchio quasi naturale, considerando che quella piccola astronave rappresenta uno dei tasselli fondamentali dell’universo da lui immaginato. L’Enterprise è stata poi sottoposta a un restauro, al termine del quale sono state realizzate delle fotografie ufficiali che la mostrano in tutta la sua bellezza, con i dettagli curati e le linee che hanno reso celebre la nave del Capitano Kirk.

Fonte: TecnoAndroid