One UI 9 beta su Galaxy A54 e A16, la stabile è attesa nel 2027

Samsung ha avviato il programma beta di One UI 9 anche per Galaxy A54 e Galaxy A16, due smartphone che non stanno nella fascia più alta del catalogo ma che rientrano pienamente nei piani di aggiornamento del produttore coreano. La nuova versione dell’interfaccia personalizzata, costruita su Android 17, continua così ad allargare il proprio raggio d’azione, raggiungendo dispositivi lanciati negli scorsi anni e pensati per chi non vuole spendere cifre importanti.

Il team di sviluppo dell’azienda sta lavorando senza sosta per ottimizzare One UI 9 sui vari modelli della gamma Galaxy. E il punto interessante è proprio questo: l’attenzione non si ferma ai dispositivi più recenti e costosi, ma coinvolge anche le fasce di prezzo media e bassa, quelle che spesso rappresentano il grosso delle vendite e che contano su una base di utenti molto ampia.

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Cosa cambia per Galaxy A54 e Galaxy A16 con la beta

Per entrambi i telefoni, almeno per ora, non ci sono novità particolari da segnalare rispetto a quanto già visto su altri modelli del marchio. Parte infatti lo stesso percorso seguito da diversi device della casa coreana: una serie di versioni beta che si susseguiranno nel tempo, con l’obiettivo di introdurre gradualmente le funzioni di One UI 9 e di Android 17 e, allo stesso tempo, correggere i bug segnalati da chi utilizza il software in anteprima.

Proprio qui entra in gioco il contributo degli utenti. Chi deciderà di aderire al programma di test avrà un ruolo tutt’altro che marginale, perché i suoi riscontri potranno aiutare a individuare eventuali problemi e a velocizzarne la risoluzione. Più segnalazioni arrivano, più il lavoro degli sviluppatori diventa mirato. C’è però un limite da tenere presente: la beta è disponibile soltanto in alcuni Paesi selezionati, quindi non tutti i possessori di Galaxy A54 e Galaxy A16 potranno partecipare.

Va anche detto che One UI 9 non si presenta come un aggiornamento rivoluzionario. Non ci si deve aspettare uno stravolgimento dell’esperienza d’uso, ma come accade con ogni nuova release il colosso coreano non rinuncerà a inserire qualche novità, affiancata dai miglioramenti portati dalla nuova versione di Android su cui l’interfaccia si basa.

Quando arriva la versione stabile di One UI 9

Sul fronte dei tempi serve un po’ di pazienza. Il rilascio dell’aggiornamento stabile della nuova interfaccia su Galaxy A54 e Galaxy A16 è atteso per i primi mesi del 2027. La fase di test appena avviata servirà proprio a preparare il terreno per quella distribuzione, sistemando le imperfezioni emerse strada facendo.

Nel frattempo il calendario di Samsung prosegue anche sugli altri modelli. Samsung Italia ha già annunciato il rilascio di One UI 9 a partire dalla serie Galaxy S26, mentre l’azienda ha fornito indicazioni sulle tempistiche previste per i Galaxy S25 e per altri dispositivi della gamma. Il percorso di questi due smartphone di fascia media e bassa segue quindi quello già tracciato per il resto del catalogo, con la beta come primo passo verso la versione definitiva.

Fonte: TecnoAndroid